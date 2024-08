NATAŠA BEKVALAC SE KAJE ZBOG PLASTIČNIH ZAHVATA! Imala negativno iskustvo: Nikada to ne bih uradila, da imam vremeplov...

Pevačica Nataša Bekvalac važi za jednu od najlepših žena na domaćoj javnoj sceni, a o njenim estetskim zahvatima dosta se pričalo.

Nataša Bekvalac jednom prilikom je otvoreno govorila o estetskim operacijama koje je imala i priznala da se gorko pokajala.

- Radila sam grudi i grdno se pokajala. Da imam vremeplov nikad ne bih to uradila, ostala bih na prirodnom. Stalno su neke komplikacije kad god je neka estetska operacija. Nikad ništa ne bih dirala na sebi da nisam - rekla je Bekvalčeva svojevremeno u emisiji "Amidži šou".

foto: Printscreen/Instagram

"Teško je biti samohrani roditelj"

Nataša ima dve ćerke iz dva braka, Hanu i Katju, a jednom prilikom istakla je da je teško biti samohran roditelj.

- Ja sam u roditeljstvu sama. Ta uloga mi je najvažnija, kao i svakoj normalnoj ženi. To je energija koja te poprilično obuzima. Maksimalno sam posvećena i poslu koji radim već 20 godina na vrhunskom nivou. To su dve stvari koje me ispunjavaju i obuzimaju. Muškarac mora biti magičan da bih mogla da ga uglavnim u svoj raspored - rekla nam je nedavno Nataša.

- Sve što je veliko je teško. Ja svoju ulogu smatram velikom. Svaka mama zna koliko je teško u ovom ludom vremenu biti samohrani roditelj. Dodatno je otežavajuće imati u kući tinejdžerku i malu devojčicu. Ja sam ih rodila, ja ih odgajam i naravno da u svakom momentu vidim sebe u njima, ali vidim i njihove očeve - dodala je bila tom prilikom.

Bonus video:

00:17 Nataša Bekvalac uživa na Adi Bojani