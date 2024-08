PUKLA LJUBAV! Žika Jakšić raskinuo sa ženom koje je bila udata za POZNATOG FUDBALERA

Žika Jakšić ponovo je slobodan muškarac.

Poznati producent raskinuo je s devojkom s kojom je bio poslednje dve godine u emotivnoj vezi. Štaviše, ona je odmah našla zamenu, a on je zasad najtraženiji neženja.

foto: Printskrin / You Tube

Iako su bili na korak od toga da jedno drugom izgovore sudbonosno "da", ljubav je pukla i razbila se na komade koje više niko, kako tvrdi naš izvor blizak Jakšiću, ne može da sastavi.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Nikad nije kasno

- Žika je imao mnogo žena posle razvoda od Dajane. Bile su tu i pevačice, poznate i nepoznate žene, razvedene, ali s jednom je uspeo da sastavi nekoliko godina, što pre nije bio slučaj. Nažalost, i ta romansa se nedavno završila. Niko do nas koji smo njegovi bliski prijatelji ne bi rekao da će njih dvoje da raskinu. Pa znate li kakva je to veza bila? Prepuna strasti, ljubavi, izazova, svi smo čekali pozivnicu za svadbu, kad ono, što bi naš narod rekao, tikva je pukla. Svako je krenuo svojim putem, a ona je već našla novog dečka. On je Žikino godište, a ranije je bila u braku sa sportistom - priča naš izvor. Producent i voditelj iza sebe ima dva braka. On je prvu suprugu upoznao u Nemačkoj i s njom ima odraslog sina Andriju Jakšića, koji je najmlađi enolog u toj državi. Nakon razvoda od prve supruge Žika je uplovio u brak sa Dajanom Paunović, s kojom ima sina Dušana. Ni ova zajednica nije uspela, ali Jakšić nije odustao od ljubavi. Nedugo nakon razvoda u javnosti je pokazao tada novu partnerku, koja je dvadeset godina mlađa od njega. Čim su mediji počeli da izveštavaju o njihovoj romansi, ona je odlučila da ne želi da bude deo javnog sveta, što su predstavnici medija ispoštovali i više se nigde nije pominjao njen identitet.

foto: Kurir

I kada bi ga novinari pitali o novoj devojci, Žika bi davao diplomatske odgovore: - Ja sam stalno zaljubljen, u svoj posao, u život, u ljude, u svoju decu. Ljubav je svuda oko mene, a naučio sam da volim i sebe. Naravno, živim u ljubavi i prema ženama i nikada mi te ljubavi ne nedostaje. Jednostavno, mislim da trenutno nisam za brak, lepo mi je i ovako, jer sam se već dva puta ostvario i kao muž i kao otac. Nikad ne reci nikad, ali sada o tome, iskreno, ne razmišljam. Probao sam dva puta, video sam da mi to ide jedno vreme, pa mi onda ne ide - objasnio je on, ali vešto izbegavajući da pominje svoju doskorašnju devojku.

foto: Printscreen

Čim je okončao vezu s devojkom, Jakšić je otputovao na odmor pa u Hrvatskoj uživa sa Tončijem Huljićem. Njega uskoro očekuje početak nove televizijske sezone, odnosno snimanje emisije "Nikad nije kasno", čiji je on autor i producent.

