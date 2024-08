Pevač izvorne i narodne muzike Čedomir Marković pre nekoliko godina dobio je nagradu za životno delo, a već je saopštio da se trudi da mu život bude kao pesma, a uz sve to, brižljivo neguje emotivni život van pozornice.

Šta je sledeće u životu ovog 74-godišnjaka, otkrio je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

03:05 ČEDA MARKOVIĆ DOBIO JE NAGRADU ZA ŽIVOTNO DELO! Za Kurir televiziju otkrio šta je sledeće u životu: Ipak, OVO je najveće priznanje

- Priznanje u principu može da bude samo zdravlje, da me ono što više posluži, da što više nastupam i pevam. Ovo leto je vruće, kako po nastupima, tako i po temperaturama. Što se odmora tiče, njega ću iskoristiti na kraju leta, odnosno s početkom jeseni, negde u septembru. Sada imam nastupe na primorju, putujem uskoro, a prilikom povratka imam nastup na Tašmajdanu, onaj serijal najlepše narodne pesme, a to je povodom stogodišnjice postojanja radio Beograda. Ono što potiče iz kuće, to se odražava i na vas, i na nastupima, odnosu sa publikom, to je zasluga supruge. Ona odlično kuva, samo što ne voli kuhinju toliko, ona kaže da je sa kuhinjom na "Vi".

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:51 NOVE PESME NEMAJU PORUKU, DUŠU, ISTINU Slobodan Betulić Betula: Mnogi iz neznanja upropaste, MUZIKA SE NE MANJA, VEĆ NAROD!