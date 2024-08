"OSTAO SAM BEZ BUBREGA, ISTRULEO JE" Jezivi detalji iz života Baje Malog Knindže, o ovome je ćutao: Noga mi se ODUZELA

Poznati pevač Baja Mali Knindža jedva je ostao živ u detinjstvu, a tom prilikom ostao je i bez bubrega.

Bajin život, spasio je čuveni sarajevski lekar.

- Vojska je najveća životna škola. Mene su pogrešno lečili, doktor Jozef me je spasao. Mislio sam da nikad neću doći kući - rekao je Baja, pa se prisetio perioda kada mu je život visio o koncu:

- Negde u šestoj, sedmoj godini ispratio sam oca na autobusku stanicu, vraćao se u Nemačku. I kad je otišao, ja sam se vraćao kući, preko nekog drvenog prelaza, nešto mi je ukočilo nogu, nisam mogao da pređem. Porodica se zabrine šta je detetu, vodi doktorima u Livno, nisu mogli ništa da ustanove. U suštini je bio problem s desnim bubregom. I malo nemara, malo neznanja, 1972. šarena vremena, prebace me u Sarajevo. Operiše me doktor Jozef Kafka, Jevrejin, praktično mi je spasao život jer je bubreg bio toliko istrulio da to nije normalno. Izgubio sam bubreg sa sedam godina. Otac je morao da se vrati nakon dva dana, da spasava život sinu, sve što je zaradio davao je na moje lečenje. Zato ja ne dam na njih nikad, na roditelje, bez obzira na to i da nisu takvi, ja opet ne dam na njih!

Baja kaže kako ga je druga supruga Dijana promenila.

- Ona je moja najiskrenija ljubav dosad. Ona me je smirila i promenila. Kamo sreće da sam je ranije sreo. Zajedno smo 10 godina, upoznao sam je ispred menjačnice i odmah poljubio. Venčali smo se pre nekoliko godina na Santoriniju i imamo dva sina - rekao je Baja, pa se dotakao roditeljstva u kojem, zbog prirode posla, nije učestvovao onoliko koliko je želeo.

- Svaki momenat s mojom decom mi je najbitniji. Nisam bio uz njih jer sam često putovao zbog nastupa, ali svaki svoj slobodan dan gledam da im posvetim. Po tri meseca sam umeo da provedem na drugom kontinentu. Deca su mi muzički nadarena, ali ne znam imaju li takve ambicije. Ne stiže se lako do uspeha u ovom poslu - kazao je Baja, pa progovorio o svojoj babi koja je jako uticala na njegovo odrastanje.

- Baba nas je podizala, rano je ostala bez mog dede Mirka, ona je sve podizala. Bila je mnogo lepa žena, ali nije htela da se udaje. Prosili su je generali. U ovo vreme je nemoguće da ima takvih žena, ja to još nisam sreo. Otac mi je takav, kakav je, ima 81 godinu, a kao mladić je. Kontra sam od njega totalno, vozio je neke motore po Nemačkoj. Deda mi je dao taj nadimak, već 42 godine je taj nadimak. Uvek, kad je pio rakiju neku, kaže: "Baja." Mali Knindža sam dobio u Kninu, bio sam mnogo mali rastom, baba neka je rekla: "Eno ga mali Knindža." Mislim da je presudna bila poezija kad sam počeo da pišem sve to. Vrlo je interesantno izgledalo, vršio sam popis - zaključio je Baja u emisiji "Premijera vikend-specijal".

