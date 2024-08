CRNOGORSKI INFLUENSER TVRDI DA JE NJEGOV OŽENJENI OTAC BIO S KSENIJOM PAJČIN! Oglasila se njena sestra i poslala BRUTALNU PORUKU

Crnogorski influenser Jovan Radulović, poznatiji kao Jodžir šokirao je u emisiji uživo pričom, da je njegov oženjeni otac bio sa pokojnom pevačicom Ksenijom Pajčin.

- Koliko je istina da je tvoj otac bio u vezi sa Ksenijom Pajčin? pitao je voditelj.

- Ako majka sad gleda, ubiće me – rekao je Jovan kroz smeh i nastavio:

- Majko izvini, ali jeste tako. Ja ne mogu da tvrdim, ja samo pričam ono što su pričali ljudi. Jeste to je bilo kada je Ksenija došla tad u Herceg Novi, sunčane skale su u pitanju, tada je grupa Luna sa pesmom devet i po nedelja.

- Tada je moj tata bio u žiriju, ne lažem bio je iza žirija, pre toga se čuo sa mojom majko i kaže možda idem, možda ne idem, ali tu je bila Ksenija. Moj otac je tad zakupio Titovu vilu.

Radulović je ispričao i anegdotu koja se desila tada:

- Moj otac je tada vozio mercedes s klasu i slomio je onu antenu od mercedesa, bila je ona velika antena i sedi prvi red iza žirija. Kaže onom kranisti da ne prolazi kranom jer će da ga vidi. Mi kući na Zabjelo gledamo ja, majka i sestra.

Dalje je nastavio:

- Kranista se nešto zaneo i prošao onim kranom ovako, a gospodin Rajko sedi ovako, a Ksenija do njega naslonila mu glavu tu. On onom antenom cuka onoga i viče Luna 12. Ja koji vičem majko enoga tata, nisam ga video 2,3 meseca. Ona dolazi ovako i veli je**la sam ti majku sad - izjavio je Jovan Radulović.

Ovim povodom oglasila se i sestra pokojne pevačice Ksenije Pajčin, Mia, koju je priča potresla.

- Mrtva usta ne mogu da govore. A vi svi samo pričajte - napisala je na Instagramu.

Mia Pajčin: "Ksenija je bila moj idol"

Inače, Mia, trudi se da zadrži najlepše uspomene koje je imala sa našom pevačicom, a o njenoj energiji, harizmi i talentu, pričala je jednom prilikom za Blic televiziju.

- Sestra mi je bila idol. Gde god da se pojavi, svi su je voleli, obožavali bila je jako popularna. Nekada sam želela da budem kao ona, jedino sto nisam volela da pevam. Nedeljom je uvek dolazila na ručak, a moja mama je sve spremala i slatko i slano, a onda bi se Ksenija ljutila i govorila: "Pa ljudi nisam ja ovde gost, ne morate toliko da spremate", rekla je Mia i nastavila.

- Uvek su se svi okretali za njom. Znam da smo jednom izašle da šetamo Milisava, njeno kuče i kada su je videli svi su vikali: Ksenija, Ksenija... obožavali su je. Ja sam uvek bila važna kada sam pored nje. Jednom je donela plišanog medveda od dva metra. Neko je zvonio na vrata, tata i ja otvaramo i vidimo medveda, a ona se sakrila iza njega i rekla: Vidi me. Ja sam bila presrećna. Tata se uvek ljutio na nju jer mi je stalno kupovala, ali je ona bila svojeglava. Tata se ljutio jer je uradila usne, ali ona bi mu uvek govorila: "To je moj život, pusti me".

Kako Mia kaže, Ksenija nikada nije dozvolila da je neko vidi da je tužna.

- Ona sebi nikada ne bi dozvolila da neko vidi da je tužna tugovala je u svoja četiri zida. Tata joj je stalno govorio da uči, da se posveti školi, ali ona je volela da kada čuje muziku baci sveske i knjige i samo igra. Znam da je ona sebe davala maksimalno kada je muzika u pitanju i da je radila ono sto je volela, a to je najvažnije.