EVO KO ČUVA PRIJINOG I FILIPOVOG SINA KADA UKRADU TRENUTAK ZA SEBE: Mezimac ne skida osmeh sa lica, on mu je omiljeno društvo FOTO

Aleksandra Prijović je u braku sa Filipom Živojinovićem dobila sina, koji je ove godine napunio pet godina.

Mališan se ne odvaja od svojih roditelja, ali je sada napravio izuzetak, pa vreme provodi sa stricem, Viktorom Živojinovićem.

Viktor je na svom Instagram profilu podelio fotografiju i pokazao kako uživaju na jahti.

Živojinović je grlio svog nećaka, koji nije skidao osmeh sa lica, što je jasan pokazatelj da uživa zajedno sa svojim stricem.

Podsetimo, pevačica je jednom prilikom progovorila o ljubavi sa suprugom i prisetila se njihovih početaka.

- Ne sećam se gde smo se upoznali, ali znam da nas je sudbina vezala. Pre nego što smo počeli da se zabavljamo godinama smo se sretali na raznim mestima, u prolazu. Viđali smo se i kod Brene i Bobe na privatnim žurkama na kojima sam često pevala, mada to je sve bilo u prolazu, bez zvaničnog upoznavanja – govorila je Aleksandra i dodala:

– Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za ceo život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem, da donese. Ja sam rekla ‘ništa’, jer znate kako je u početku, kad vam se neko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni...

