SRCE ĆE VAM PUĆI KADA VIDITE KAKO SESTRA KSENIJE PAJČIN PRIČA O NJOJ: Bila mi je idol, želela sam da budem kao ona, a nedeljom...

Crnogorski influenser Jovan Radulović, poznatiji kao Jodžir šokirao je u emisiji uživo pričom, da je njegov oženjeni otac bio sa pokojnom pevačicom Ksenijom Pajčin.

Ovim povodom oglasila se i sestra pokojne pevačice Ksenije Pajčin, Mia, koju je priča potresla.

- Mrtva usta ne mogu da govore. A vi svi samo pričajte - napisala je na Instagramu, a evo kako je ranije govorila o svojoj sestri.

"Sestra mi je bila idol. Gde god da se pojavi, svi su je voleli, obožavali bila je jako popularna. Nekada sam želela da budem kao ona, jedino sto nisam volela da pevam. Nedeljom je uvek dolazila na ručak, a moja mama je sve spremala i slatko i slano, a onda bi se Ksenija ljutila i govorila: 'Pa ljudi nisam ja ovde gost, ne morate toliko da spremate'", rekla je Mia i nastavila:

"Uvek su se svi okretali za njom. Znam da smo jednom izašle da šetamo Milisava, njeno kuče i kada su je videli svi su vikali: Ksenija, Ksenija... obožavali su je. Ja sam uvek bila važna kada sam pored nje. Jednom je donela plišanog medveda od dva metra. Neko je zvonio na vrata, tata i ja otvaramo i vidimo medveda, a ona se sakrila iza njega i rekla: 'Vidi me'. Ja sam bila presrećna. Tata se uvek ljutio na nju jer mi je stalno kupovala, ali je ona bila svojeglava. Tata se ljutio jer je uradila usne, ali ona bi mu uvek govorila: 'To je moj život, pusti me'".

