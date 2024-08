DESINGERICA KONAČNO OTKRIO DA LI JE ZABRANJEN U CRNOJ GORI! Oglasio se nakon otkazivanja nastupa u Budvi i RAZOČARAO MNOGE FANOVE

Dragomir Despić Desingerica nije održao planirani koncert u Budvi 8. avgusta. Muzičar je na svom Instagram storiju objasnio razloge za otkazivanje nastupa, što je razočaralo mnoge fanove.

- Žao mi je što se nismo videli na Top Hilu, jer sam imao nekih papiroloških, malo problema i političkih i to, i normalno Budva i Crna Gora je moja druga kuća i negde gde se ja osećam ko kući, i normalno da nećemo kršimo zakone te države, da se bilo ko ljuti zbog toga. Tako da ćemo papire te srediti i sve to. Žao mi je što nije bio tu vaš glavni šaman Bajo da vas vodi, nahrani i napije, ali biće sad sledećih datuma i to, dok se ne srede ti papiri i tako sve da bude legalno kako treba i kako priliči jednom poštenom građaninu Bajo i da to sve bude normalno i legalno - rekao je Desingerica.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Kako je Kurir ranije pisao, Desingerica nije dobio radnu dozvolu, što je bio razlog za otkazivanje nastupa. Njegova objava na Instagramu potvrdila je ove navode. Bez potrebne dokumentacije, izvođač nije mogao legalno nastupiti u Crnoj Gori.

Navukao gnev

Podsetimo, Desingerica je na jednom od poslednjih nastupa bacao kore na publiku, razbijao jaja, rendao kačkavalj, što je zgrozilo mnoge.

foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

Desingerica je jednom na nastupu i pljunuo devojci u usta, a ovaj njegov potez naišao je na gnev javnosti.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:15 Desingerica maže publiku sladoledom