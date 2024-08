VOJAŽ ODLUČIO DA ODGOVORI KARLEUŠI! Nije mogao više da ćuti, evo kako joj je BRUTALNO UZVRATIO (FOTO)

Popularni mladi treper Mihajlo Veruović Vojaž nedavno je izbacio album, na kom se našao i duet "Muškarčina", koji je snimio sa Svetlanom Ražnatović Cecom.

Muzička zvezda Jelena Karleuša, poznata po tome što nema dlake na jeziku, nije imala lepe reči o njihovoj saradnji, koju je najstrašnije ocrnila.

Međutim, tu se nije zaustavila, te tako, s vremena na vreme mladog izvođača ume da potkači. Vojaž je sada putem Instagram odgovorio pop divi, nakon podužeg perioda ćutanja.

- Ostavi me na miru. Ne pominjem te. Sjašite - odbrusio je mladi izvođač.

Podsetimo, pevačica Seka Aleksić nedavno je na društvenim mrežama oštro reagovala zbog poruke gazde jednog kluba u Inđiji, koji je rekao da zbog visokih cena više neće zvati popularne pevače da nastupaju.

Ona je istakla da je uverena da su sami krivi za to zato što su "godinama plaćali ljude koji muziku puštaju na USB", nakon čega se oglasio i Mihajlo Veruović Vojaž i drsko odgovorio starijoj koleginici. Zbog takvog ponašanja ga je s druge strane "sačekala" Jelena Karleuša.

"Nije Seka 'udarila' na ovog punoglavca, jer verovatno ne zna ni ko je. Ok, možda je i čula za nekog indijanca koji je snimio pesmu sa ženom koja je učestvovala u pokušaju ubistva njegovog oca ili za lika koji ima po 20 ljudi na nastupu, ali to nije bila njena poenta. Poenta je i da punoglavac odgovara zvezdi koja traje 20 godina, a njega se posle 3 meseca postojanja ne sećaju ni rođaci. Apsolutno sam za podržavanje mladih umetnika, ali ne za podržavanje netalentovanih utripovanih budala koji su na sve to i bezobrazni", istakla je Karleuša, pa mu je poručila:

"Mali, kad budeš trajao više od godinu dana, kad budeš sam mogao da dovedeš više od 20 ljudi na nastup (kao na primer Devito) onda progovaraj. Do tada, ajde više da te ne čujem da omalovažavaš velike zvezde do kojih nikada nećeš moći da dobaciš", zaključila je Jelena.

