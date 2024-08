"NIJE PRIKLADNO VAŠIM GODINAMA..." Vojaž BRUTALNO odgovorio Karleuši, pa izneo ŠOK DOKAZE: Poslednji put ste BILI AKTUELNI... FOTO

Pevačica Jelena Karleuša i reper Mihajlo Veruović Vojaž danas su započeli medijski rat, koji se po svemu sudeći, neće uskoro završiti.

Naime, Vojaž je na svom Instagram profilu objavio stori sa Spotifaj statistikom koja pokazuje da je on na pomenutoj muzičkoj platformi daleko slušaniji od nje.

Mihajlo se tu nije zaustavio, pa joj je posvetio još dva storija sa sledećom porukom:

- Draga Karleuša, nije prikladno vašim godinama da sa tolikim omalovažavanjem i nepristojnim tonom pričate sa bilo kim. Vaspitanje je stvar koju ne mogu da podelim sa vama. Moji strimovi su posledica hitova moderne muzike koja se sluša širom regiona i sveta. Evo vam mapa da se uverite sami - napisao je on, pa objavio još jedan stori:

- Spotifaj ne može da se lažira. Znam da to ne znate, jer ste bili aktuelni poslednji put, kako kažete, pre nego što je on postojao. U poslednjih 12 meseci sam skupio više od 143 miliona strimova. Niko vam ne oduzima to da ste svemirska megazvezda, ali ostavite me na miru. Omalovažavanjem bilo koga sebe ne činite većim. Nikada vas nisam uvredio niti to planiram. Želim samo javno da vam se obratim, jer smatram da onlajn maltretiranjem bilo koga ne dobijate nikakav kredibilitet. Pomirite se sa tim da pored vas postoje još neki ljudi koji se takođe bave muzikom i ambiciozni su i žele da dođu do nivoa na kom ste vi bili pre 20 godina. Takođe, sećam se kada ste me pozvali poslednji put u studio, razgovarali smo kako je neverovatno da smo iz istog kraja. Ne znam o kojim Pržogrncima pričate, ali iz poštovanja prema vama i Zoranu kog mnogo poštujem neću detaljnije ući u sve to - poručio je Vojaž i dodao:

- Želim vam sve najlepše, nove generacije su došle, umesto što mrzite možda ćete se bolje osećati ako nekoga nekada podržite.

Inače, Vojaž je dugo ćutao na komentare pop, ali je danas odlučio da odgovori putem Instagram-a i pokrenuo medijski rat.

- Ostavi me na miru. Ne pominjem te. Sjašite - poručio je Vojaž Jeleni.

