"DETE, KAD DOBIJEŠ PO NOSU ONDA..." JK isprozivala Vojaža za sve pare, pa uplela Nućija i ZAPRETILA JAVNO: Zvaću ti... FOTO

Pevačica Jelena Karleuša i reper Mihajlo Veruović Vojaž danas su započeli medijski rat, koji se po svemu sudeći, neće uskoro završiti.

Iako je Vojaž dugo ćutao na Karleušine komentare, danas je odlučio da odgovori putem Instagram-a, što je pop divu dodatno razjarilo.

Jelena mu se sada ponovo obratila sledećim rečima.

foto: Printscreen Instagram

- Dete, tebi očigledno nije dobro pa umišljaš budalaštine. Napadaš velike i ostvarene zvezde pa kad dobiješ po nosu onda kuku lele. Idi igraj se u pesku, niko te neće dirati kad si dobar. Ne pominji ljude sa ogromnim karijerama i sve će biti okej. A ako se vec ku**iš, onda izdrži do kraja, ne tu odjednom da glumataš žrtvu. Ne ide uz blokove zar ne? I ponoviću, imaš kupljene i lažirane statistike i to svi znaju. Sada bih te zamolila da ideš da plačes nekome koga briga, ili ću morati da ti zovem mamu i tatu da ti uzmu mobilni. Stvarno nema smisla !!!! - zaključila je Jelena.

foto: Printscreen Instagram

Jelena je zatim stavila uz sledeću objavu, pa potkačila i repera Igora Panića Nućija:

- Gde je sada Nući da me brani od agresivnog napada opasnog Znojaža? Osećam se tako nezaštićeno i usamljeno u ovoj nepravednoj borbi... Ja sam nežna i nemam šansu kada me napadaju muškarčine... Pod stresom sam... - dodala je Karleuša.

Inače, Vojaž je na svom Instagram profilu objavio stori sa Spotifaj statistikom koja pokazuje da je on na pomenutoj muzičkoj platformi daleko slušaniji od pop dive.

foto: Printscreen Instagram

- Spotifaj ne može da se lažira. Znam da to ne znate, jer ste bili aktuelni poslednji put, kako kažete, pre nego što je on postojao. U poslednjih 12 meseci sam skupio više od 143 miliona strimova. Niko vam ne oduzima to da ste svemirska megazvezda, ali ostavite me na miru. Omalovažavanjem bilo koga sebe ne činite većim. Nikada vas nisam uvredio niti to planiram. Želim samo javno da vam se obratim, jer smatram da onlajn maltretiranjem bilo koga ne dobijate nikakav kredibilitet. Pomirite se sa tim da pored vas postoje još neki ljudi koji se takođe bave muzikom i ambiciozni su i žele da dođu do nivoa na kom ste vi bili pre 20 godina. Takođe, sećam se kada ste me pozvali poslednji put u studio, razgovarali smo kako je neverovatno da smo iz istog kraja. Ne znam o kojim Pržogrncima pričate, ali iz poštovanja prema vama i Zoranu kog mnogo poštujem neću detaljnije ući u sve to - poručio je Vojaž.

