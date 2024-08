NAŠ POZNATI REPER NE ZNA KO JE SILVANA ARMENULIĆ! Novinari ga pitali, a onda nastao ŠOK: "Kako ljudima ne DOSADI?" Neviđeni blam!

Reper Igor Panić Nući šokirao je sve kada je odgovarao na novinarska pitanja i bez blama priznao da ne zna ko je jedna od najvećih jugoslovenskih zvezda - Silvana Armenulić.

Nući, koji je predstavnik nove generacije, komentarisao je takozvane USB muzičare.

- Pa dobro, to je priča koja je ono... Taj USB se spominje od "Elitnih odreda" do danas. Ja ne znam, kako ne dosadi ljudima više ta priča. Konkretno, ja nisam u lošim odnosima sa bend izvođačima, šta god. Ja sam u super odnosima s njima. Svako ima neko mišljenje koje želi ili ne želi da iskaže. Meni je, mislim na kraju dana sve jedno šta ko misli. Ja sam zadovoljan onim što sam do sad postigao i evo, izdaću svoj prvi album u oktobru ove godine. Tako da meni ide dosta dobro. Ja sam zadovoljan i planiram razne neke inovacije što se tiče muzike i generalno odnosa prema ovom poslu. Tako da možda i ja ne budem više na USB-u za jednu, dve godine.

Novinari su pomenuli i Vojažev blam kada nije znao ko je Snežana Đurišić, pa su rešili da i njega preslišaju, a on se neviđeno ispalio jer nije znao ko je Silvana Armenulić.

- To ne znam. Ne znam stvarno.

