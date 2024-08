"TAST MI GAJI PILIĆE, JA PRASIĆE" Veljko Ražnatović, napustio Dedinje, bavi se SVINJOGOJSTVOM, budi se u CIK ZORE, evo i kad

Veljko Ražnatović, sin Svetlane Cece Ražnatović, preselio se iz Beograda u Titel i sad sa porodicom, suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom, živi u tazbini.

Veljko, pored toga što se bavi boksom, ima svoj biznis sa svinjama, o čemu je i javno pričao.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22, budim se oko 4.30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, nimalo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela.

foto: Damir Dervišagić

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je on u "Laganom potkastu".

Pauza pre četvrtog deteta Veljko je poručio da četvrto dete neće uskoro doći u njihov dom. - Sad ću malo da pauziram... I ovaj treći je došao totalno neplanirano - naveo je on.

