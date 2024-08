"BILA NAM JE OK, A ONA NAS ISPLJUVALA" Momci iz Crnog Ceraka iskreni: Ne možemo da brinemo o sebi, ni pesmu da snimimo...

Momci iz grupe Crni Cerak nastupali su u Budvi zajedno sa Nućijem, Vojažom i Zerom. Najpre, momci su imali odlično leto jer su imali nastupe i kažu da im niko nije otkazao nastup, ali i da nije kao prošle godine.

- Čujem da se ovde ugostitelji žale da nije baš sezona kao što je bila prošla. Desila se promena publike, više ne više ne dolaze stariji koji troše pare na piće, nego samo mlađi koji troše pare na ulaz. Da je to sad ono najveći problem - a onda otkrili zašto ljudi misle da su dobri momci i pristupačni.

foto: Printscreen

- To ti je naš recept sad ovde. Da budemo takvi kakvi jesmo. To nam je pošlo za rukom. Mi nismo imali plan. Znači smo se na pravom mestu u pogrešno vreme (smeh).

Ispričali su i šta misle o muzičkoj sceni danas, šta im se sviđa i generalno nastupima, kao i zašto nema letnjeg hita.

- Znaš šta ja mislim da je problem? Što se mnogo u poslednje vreme komercijalne muzike, odnosno pesama koje su trebale da budu hitovi, mnogo ih je bilo odjednom u istom trenutku i ja mislim da su ljudi prezasićeni takve muzike. Generalno mnogo muzike ima - rekli su, a onda kroz šalu apelovali na vlasnike lokala u Beogradu da ih pozovu na nastup jer iako su Beograđani, retko nastupaju u rodnom gradu.

- Dva nastupa u Beogradu za godinu dana - rekli su, a na šalu novinara da mogu da naprave svoj klub i tamo nastpaju odgovorili su:

- Mi da napravimo klub? Mi ne možemo sami o sebi da se brinemo. Ne možemo, pesme da napravimo - bili su iskreni, a onda otkrili ko je njima obeležio ovo leto.

- Vi. Brate, Krš je meni, iskreno. Krš je hrvatski izvođač, on i Cunami su eksplodirali - onda se povela priča o staroj i novoj školi.

- To ovi što nas prozivaju u poslednje vreme? Ne znam, boga mi, ovi što su mi bili super, stali su u Karleušinu odbranu. Tako da ne znam. Na primer kad sam bio tako klinac, bila mi je ok Mia Borisavljević, ona mi bi imala dobru muziku, a onda nas je popljuvala. Pa dobro, ja stvarno nisam slušao to sve, ali sa obzirom da znam da Ceca nas gotivi, a sa obzirom da sve ovo, koji nas ne gotive, onda i ja Cecu isto gotivim, ali na primer je nisam slušao - i za kraj oni su za razliku od Vojaža, znali ko je Snežana Đurišić.

kurir.rs/telegraf

