"NIKAD NE BIH PEVAO NA GEJ SVADBI KAO DARKO LAZIĆ" Intervju Slobe Radanovića za Kurir: O Zadruzi, Olimpijadi, Bebeku, supruzi...

Uz voditeljski četverac u studiju u emisiji "Stars specijal", njihov kolega Ivan Gajić s Crnogorskog primorja donosi i ekskluzivan intervju sa Slobom Radanovićem.

On je s njim popričao o svim aktuelnim temama, a tokom intervjua ekipi se pridružila i Slobina supruga Jelena, koja je istakla da nosi kapitensku traku u njihovom braku, ali i da ljudi vole Slobu zbog toga što je takav kakav je.

Na samom početku prokomentarisao je ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara, koja je izazvala mnoštvo negativnih komentara.

- Oni su hteli da ispadnu nešto ozbiljni i da dodirnu neki visok nivo nekog bogohuljenja, a samo su ispali smešni. A to im je pokazao i Novak Đoković i baš mi je drago da je tamo usred Pariza, gde su se propagirale takve stvari, on pobedio na način na koji je pobedio.

Često iznosiš svoje stavove javno na Instagramu na sve teme. Da li se plašiš negativnih i hejterskih komentara?

- Ne. Jer kakav bih ja bio čovek da mislim jedno a pričam drugo! Znam dosta ljudi koji okolišaju i oklevaju da im neko nešto ne bi zamerio. Ja, iskreno, to sam - što sam. Ko me voli takvog kakav sam - voli me, a ko me ne voli - i ne treba mi. U današnje vreme svi treba da vodimo računa šta pišemo, pričamo i propagiramo jer mislim da je ovo zadnje vreme i da treba spasti decu i omladinu od te neke pošasti koja se danas predstavlja kao normalna.

Darko Lazić nedavno je pevao na jednoj gej svadbi. Da li bi ti prihvatio takvu ponudu?

- Ne. Ne bih prihvatio. Sve najbolje svakome, ali ne želim da učestvujem u tome.

Željko Bebek pevao je na proslavi zločinačke akcije "Oluja", a uskoro treba da održi koncert u Beogradu.

- Super. I sad nek mu napune tri Arene i to je to. Mi smo sami krivi. Nije Željko kriv, sami smo krivi. Kad naučimo da poštujemo sami sebe, poštovaće nas i drugi.

Mnogi ti i dalje spočitavaju tvoje učešće i ponašanje u rijalitiju "Zadruga".

- Ako je to jedino što imaju da spomenu, ja sam srećan, zadovoljan i ispunjen čovek. Ne smatram da sam tamo uopšte uradio nešto drastično loše. To je moj život i nisam nikog drugog ugrozio. Ja odlično znam kako je meni bilo i svoj privatni život, koji mnogi ne znaju, tako da sve to doživljavam kao vrlo pozitivno za mene.

Čime najviše voliš da obraduješ suprugu Jelenu?

- Da joj bacim čarape u korpu (smeh). Ona je osoba koja zna da se zadovolji sitnicama, to ne mora da bude ništa skupo.

