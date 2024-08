"PR HURRICANE GRUPE PIŠE IDIOTLUKE, MOŽEMO IH UGASITI, ZAR DEVOJKE DA ISPAŠTAJU?" Zoran Birtašević očitao bukvicu za pamćenje

Tokom dana na našem estradnom nebu ponovo je nastala nova drama. Ovoga puta u sve je upletena kraljica drame, Jelena Karleuša, ali ne svojom voljom.

Naime, pesma “Runde” koju je za JK napisao Milan Laća Radulović, a koju ona nije zvanično objavila zbog problema sa njegovim ocem Futom Radulovićem je nakon Ane Nikolić, kao novi zvanični singl objavila grupa Hurricane, iako je tu pesmu još mnogo ranije platila Jelena Karleuša.

Na sve to komentar je imao i Zoran Birtašević koji je dokazima zaključio čitavu priču.

Tekst je namenski napisan za JK. U pisanju teksta je svojim idejama i sama učestvovala. Jelena je platila nesto oko 5.500 evra ustupanje ekskluzivnih prava za ovaj tekst, vremenski, teritorijalno neograničeno, o čemu postoji ugovor i kompletna prepiska porukama i mejlovima. Pesma je snimana još 2020. god. Evo moj printskrin iz tog perioda sa muzičkim producentom. Tekst(pesma) nije objavljen samo iz jednog razloga - jer je naslednik autora teksta, sklon strajkovanju već plaćenih prava na korišćenje dela. Zakonski niko nema prava to da uradi, ali dok se to sudski dokaže, kanal sa novim albumom bi bio ugrožen. Nismo želeli to i isključili smo pesmu zbog koje nam se pretilo strajkovima, a za koju postoji kompletna kompozicija i aranžman i koja je, ponavljam, pravno i finasijski regulisana. Neko ko se bavi PR-om mladih početnica Hurricane, želi po "Provereno" modelu da napravi hajp. Zato piše ove idiotluke u najavi. Ono što mi, kao JK MUSIC, nosioci ekskluzivnih prava na upotrebu možemo da uradimo je da strajkujemo svaki snimak Hurricane. Da li zbog nečijeg neprofesionalnog odnosa treba da ispaštaju ove devojke?!

Podsećamo, čitava nacija zgrožena je ovim postupkom Hurricane menadžmenta i poručuju im kako bi trebalo da "konačno ugase grupu" koja se već godinama bori bez uspeha da dostigne makar malo popularnosti koliko su imale Ksenija, Sanja i Ivana.

