"ŽELJKO BEBEK, JAVI KOLIKO PARA TREBA, JA BIRAM ŠTA RADIŠ!" Voditelj zagrmeo na pevača: Svaki dinar bi mu IZAŠAO NA NOS

U emisiji "Stars specijal" voditelji su komentarisali kontroverznu odluku pevača Željka Bebeka da nastupi na proslavi vojne akcije hrvatske vojske "Oluja". Bebekov potez izazvao je burne reakcije, a voditelji emisije nisu skrivali svoje ogorčenje.

Goran Jovanović je otvoreno kritikovao Bebekovu odluku, ističući težinu konteksta u kojem se pevač pojavio:

- Očekuju neki sada da mi pokažemo širinu i da Bebek bude dočekan ovde raširenih ruku, ali se vrlo jasno zna pred koliko ljudi je nastupio i na kakvoj vrsti događaja. Dakle, na događaju koji slavi jedno etničko čišćenje. To je činjenica, možemo mi sada da relativizujemo do preko sutra, ali to je baš tako i nikako drugačije.

Olivija Jontić je pitala da li se Bebek oglasio povodom svog nastupa, na šta je Jovanović odgovorio:

- Rekao je ako uplate - radiš. Šta radiš tačno, jel se prostituišeš? Šta rade sve ako plate? Ja nudim da mu platim, ali da ja biram šta će da radi. Evo, neka kaže cenu i ja ću da platim. Željko, dakle, otvoren ti je poziv, javi se koliko para treba, spremiću ti, ali da ja biram šta ćeš da radiš. Ako je to jedino što je kriterijum, onda nema problema.

foto: Zorana Jevtić

Jovanović je završio svoj komentarom "Vidi, svaki dinar bi mu izašao na nos."

