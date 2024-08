POSLE BURNOG RAZVODA EMINA JAHOVIĆ OTKRILA DA LI IMA NOVOG DEČKA: Pevačica se skroz povukla, evo čemu se skroz posvetila

Pevačica Emina Jahović stavila je na kratko svoju karijeru postrani, a isto tako i ljubavni život. Kako kaže, sinovi su joj prioritet i oni su joj na prvom mestu, a mnoge je iznenadila vest da se i njen naslednik sada bavi muzikom.

- Nisam imala pojma o tome šta on radi i da se na ovaj način bavi muzikom, ne zato što nisam učestvovala u životu sina, već zato što je on bio u sobi i radio na tome, i nije izlazio kao njegovi vršnjaci. Videla sam da se bavi dobrim stvarima, nisam znala da će da se zakači na spotifaj i da će da ga potpišu eminentne kuće. Nije hteo da se vezuje za moje ime, već je hteo da pokaže svoju individualnost i to poštujem - rekla je Emina za jednog od sinova kojeg je dobila u braku sa pevačem Mustafom Sandalom.

foto: Pritnscreen

Emina nema vremena za ljubav, te ističe da kada nađe partnera to neće kriti od javnosti.

- Ni dečka sada nemam jer sam fokusirana na decu. Kad bude trebalo da se desi desiće se, malo sam se i povukla, imala sam neke povrede, pisala sam o tome, tako da znaćete sve kad bude trebalo - zaključila je u emisiji "Ekskluzivno".

kurir.rs/blic

