RADANOVIĆ U CG POKAZAO I 3 PRSTA SKUPLJENA U ZNAK KRSTA Ovo je razlog tuče, na mrežama prete: Nije ovo SRPSKO LEGLO, no je ovo MNE

Slobodan Radanović doživeo je veliku neprijatnost na nastupu u Crnoj Gori kad je izbila opšta tuča zbog toga što je pevao rodoljubive pesme koje je publika od njega i tražila, ali i zbog toga što je momku iz publike pokazao tri prsta skupljena u znak krsta.

foto: Ana Paunković

Prvi izvor koji se zatekao na licu mesta ispričao nam je šta se dogodilo te noći u Nikšić. - Sloba je došao tačno na vreme. Bio je odlično raspoložen i napravio je sjajnu atmosferu. Doduše, sve do jednog trenutka. Problem je nastao kad je otpevao pesmu "Idem preko zemlje Srbije". Tad je neko iz publike počeo da ga vređa i ponižava. On je prekinuo da peva i, kao što se vidi i čuje na snimku, razmišljao je šta da radi i kako da reši situaciju s momcima koji su pravili problem. Oni su Crnogorci i smetalo im je to što Radanović peva usred Nikšića - ispričao je izvor.

Kako se može čuti na snimku, pale su uvrede između pevača i jednog momka.

- Što si došao, druže, ako tražiš da ti ja pop***m k***c? Što? Ja da ti pop***m k***c, a? - čuje se na video-klipu, na kome se vidi i da se pevač raspravlja s nekim iz publike dok se sve vreme iza njega čuje bend koji svira.

foto: Privatna Arhiva

Prema priči drugog izvora, pored toga što im je smetala ova pesma, do prepirke je došlo i zbog toga što je pomenuti momak digao dva prsta dok je Sloba pevao "Ivanova korita", a pevač mu je na to odgovorio sa tri skupljena prsta (u obliku krsta). Potom je mladić iz publike upitao Slobu da li to njemu pokazuje, na šta je on odgovorio potvrdno, pa je usledio dijalog sa snimka.

foto: Privatna Arhiva

Nekoliko trenutaka kasnije, Sloba je poslao momka iz obezbeđenja da mladića izvede s nastupa, zbog čega je došlo do međusobne tuče između dve grupe momaka, pa su tako u jednom trenutku leteli i stolovi i stolice, dok su devojke panično bežale kako ne bi izvukle deblji kraj u tuči na Slobinom nastupu.

foto: Privatna Arhiva

Ubrzo su snimci tuče i Slobinog prepucavanja s nepoznatim mladićem postali viralni i na društvenim mrežama korisnika iz Crne Gore, a većina njih je bila protiv Slobe i njegovog izbora pesama za nastup u Nikšiću.

foto: Printskrin Tviter

- U Nikšiću peva Sloba Radanović i to probao četničku, ali Crnogorci prebili i obezbeđenje iz Niša i prdošane i nije se pevalo! Nije ovo srpsko leglo, no je ovo Montenegro, moj Slobice, pa dogodine! Neka dovedu normalne pevače, a ne ove provokatore, pa neće biti problem! Neka se prdošani pojačaju za sledeću svirku i neka povedu popa za sreću! Dripac nevaspitani! Bravo za normalni Nikšić! Nikšićani obično lepo dočekaju svakoga, ali ako si došao da mašeš sa tri prsta, da kličeš Kosovu i da provociraš, onda prti! Lemimo četnike gde stignemo! - samo su neki od komentara na Iksu.

Iako je doživeo neprijatnost, Sloba se na Instagramu zahvalio publici koja je došla da uživa.

- Hvala od srca svima koji su se sinoć s nama družili u Nikšiću! Volim vas - bio je jasan pevač.

foto: Printscreen

Sporan tekst Refren pesme "Idem preko zemlje Srbije" Idem preko zemlje Srbije Ide srce gde mu milije I da mi je to poslednje Doći ću do tebe foto: Ana Paunković

Kurir.rs

Bonus video:

01:24 Sloba Radanović pevao Veseli se srpski rode i nastao haos u Nikšiću