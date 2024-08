NIKOLA JAKŠIĆ I SAVA RANĐELOVIĆ SMUVALI DVE NAJBOLJE DRUGARICE! One crne, prelepe, zgodne i izgledaju kao BLIZNAKINJE (FOTO)

Vaterpolisti Srbije treću put osvaja zlato na Olimpijskim igrama, na čelu sa kapitenom Nikolom Jakšićem.

Nikola Jakšić i Sava Ranđelović osim toga što su saigrači su i privatno jako dobri, a tome u prilog ide i činjenica da vole dve najbolje drugarice - Tijanu i Mašu.

Sava je u braku sa Tijanom sa kojom ima i sina rođenog 2022. godine. Uz njihovu podršku, on je jedan od najboljih vaterpolista na svetu.

S druge strane, Nikola Jakšić je u vezi sa Mašom Radojičić, koja je najbolja drugarica Tijane Ranđelović, što se zaključuje i iz zajedničkih fotografija.

Inače, Nikola uskoro završava fakultet, a kada je bio na samom početku studiranja imao je veoma važan kolokvijum iz Rimskog prava koji nije želeo da propusti.

- Tačno je, imam obaveze na fakultetu i zbog njih neću moći da igram protiv Pro Reka. Studiram na Pravnom fakultetu, ovo mi je prva godina. Čeka me bitan kolokvijum iz Rimskog prava i ne bih da ga propustim. Na fakultet dolazim kao odličan đak, dobro sam raspoložen, ali ima vremena da se to raspoloženje pokvari - rekao je on tada.

Bonus video:

05:46 STARS EP 362