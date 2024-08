VELIKI INTERVJU JELENE KARLEUŠE ZA KURIR! JK o dominaciji na trgovima i CG, Vojažu, Futi, Uragankama, Seki, Desingerici... (VIDEO)

Jelena Karleuša pojavila se na rođendanu svoje drugarice i koleginice Milice Pavlović u bašti poznatog prestoničkog hotela.

Pop zvezda zablistala je u dugoj plavoj haljini, a Jelena je bila vrlo raspoložena da sa nama ovom prilikom porazgovara o svim aktuelnim temama, kojih je ovih dana bilo na pretek.

Na samom početku razgovora, Jelenu smo pohvalili i čestitali joj na i više nego posećenim velikim koncertima na trgovima širom Srbije, ali i na apsolutnoj dominaciji na letnjoj turneji na Crnogorskom primorju, kojom baš i ne mogu da se pohvale njene kolege.

foto: Kurir

- Hvala lepo. Ja imam jako dugu karijeru - 30 godina, ali nekako su me ti trgovi uvek zaobilazili, uvek su neki drugi ljudi imali prioritete. Ali evo, dođe nekad red i na one koje publika baš voli. To se pokazalo i u Šapcu, i svih ovih dana i nedelja, gde stvarno obaramo rekorde moja publika i ja. Tako je i u Crnoj Gori, posle svega onoga što se izdešavalo, kad su najavljivali da se više nikad tamo neću pojaviti, ispostavilo se ne samo da sam se pojavila, već smo oborili rekord posete i broj koncerata koje je jedna javna ličnost imala. Sve dođe na svoje. Čovek samo treba da bude ispravan i da radi svoj posao kako treba i plodovi rada uvek dođu na "naplatu". Znam da dobri ljudi imaju puno neprijatelja, ja sam izgleda jako dobar čovek.

foto: Damir Dervisagic

Šta se dešava sa tobom i Vojažem? Kakvi su to odnosi u pitanju?

- To je ljubav. U stvari, to nije ljubav, to je više se*s.

Pozvala si Nućija u pomoć da te odbrani od napada njegovog druga. Jel ti se javio?

- Nije mi se javio Nući. Nije hteo da me odbrani.

Mlađe kolege izgleda da više uopšte ne poštuju starije.

- To što on radi je nepoštovanje i ne bih mu davala nešto preterano na značaju. Teren pokaže uvek sve. Ko je na terenu ko, ko koliko traje i ko uopšte može da se meri i da polemiše sa mnom bilo šta. Kada pričam o njemu, osećam se kao da zlostavljam neko dete iz prvog razreda. Žao mi je da ga izlupam po du*etu. Šta reći nevaljalom detetu i kako ga prevaspitati? Pustiti ga, pa će naići već neki mangup...

Da li ti je makar danas bio miran dan? Juče si rekla da ne postoji jedan dan da se ne desi neki haos.

- Vidi, ovo još nije kraj dana.

foto: Nemanja Nikolić

Letela si sa Sekom Aleksić za Crnu Goru. Kako je bilo, jel ste sedele zajedno tokom leta?

- Seka je super. Mi smo u super odnosima. Jako je lepa bez šminke. Sedele smo u prvom redu ali na suprotnim stranama. Njoj su prilazili mnogi ljudi tokom leta, a meni nije niko.

Zašto?

- Nemam pojma.

Ali sigurno je bilo prijatnije nego kad putuješ sa Cecom?

- Pa da. I Ceci ne prilazi niko (smeh).

foto: ATA images, Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Tvoju pesmu "Runde" koju di uredno platila na kraju su snimile "Uraganke".

- To je tekst koji sam ja kupila i platila još 2020. Nema tu ništa sporno. Sve drugo je prevara i laž. Ljudi se bave malverzacijama i prevarama, marketingom zarad marketinga. Mislim da samo treba poslušati moju verziju i uporediti sa bilo kojom drugom verzijom. Mislim da publika treba da da poslednji sud kako je ko otpevao i čija je verzija bolja.

Publika je i odlučila da je tvoja izvedba najbolja. Hoćemo li čuti tvoju finalnu verziju te pesme?

- Naravno. Mislim da ćemo to uskoro rešiti. Neću da kažem da čekam da neko umre, to nikad ne bih ni pomislila, naravno. Odakle mi to i da izgovorim? Nikako, ni u najluđim snovima ne želim tako nešto. Mislim da će se to rešiti.

foto: Nemanja Nikolić

Zašto se Futa Radulović okomio toliko na tebe?

- Ima puno nepravdi kad je reč o meni. Ne traje to samo sada, to traje dugi niz godina i decenija. Nekako sam navikla da se stalno dešavaju neke situacije gde ja moram nešto da objašnjavam.

Da li bi se nešto ovako desilo da je Marina Tucaković danas živa?

- Naravno da ne. Marina je bila moj veliki prijatelj i u dobru i u zlu, kad je bilo najteže. Nažalost, moram to da kažem, mnogi su se razbežali, a sa Marinom su ostali oni pravi. Ja sa ponosom mogu da kažem da sam jedna od njih i to jedino bitno. Ona u nekoj energiji u nekoj drugoj dimenziji sigurno ne odobrava ovo što se dešava i sa mojom majkom Divnom polemiše na tu temu. Mnogo bih na tu temu imala da pričam kakva je to nepravda i da iznesem mnogo privatnih stvari i to bilo baš bezveze. Ja sam uvek bila pomoć Marini, a Futi neka služi na čast.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Šta misliš o Desingerici i njegovim nastupima?

- On ima super energiju koja privlači magično publiku. U Americi ima raznih vrsta izvođača koji svašta rade na svojim nastupima i publika je ta koja želi ili ne želi. Stvar je samo kako vaspitaš svoje dete, da či će otvoriti usta ako mu neko pljuje u usta ili neće. Svakako je interesantno doći i videti šta taj čovek koji ima taj hajp i ludački vajb radi, ali on to radi pa radi. Tvoje dete samo ne treba da bude u prvom redu, ali slobodno nek dođe da vidi šta se dešava. Da nema konzumente toga, ne bi imao kome da peva. On nije vaspitač naše dece. Ja vaspitavam svoje ćerke. One će uvek moći da idu da vide šta god hoće, ali zna se kako će se ponašati. Kul je tip, našao je foru.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

00:14 Jelena Karleusa stigla na rodj Milice Pavlovic