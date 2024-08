DOK VODI EMISIJE SEDI NA 3 JASTUKA! Evo koliko je visoka Jovana Jeremić i koliko ima kilograma! A tek koje su joj MERE

Voditeljka Jovana Jeremić jedna je od najintrigantnijih ličnosti na domaćoj javnoj sceni. Javnost komentariše sve u vezi sa njom - od odeće koju nosi, njenih izjava, do jastučića koje drži na stolici, a od nedavno ima i svoju "kraljevsku stolicu", koja takođe ima ogroman jastuk.

Jovana svoje fanove iznenađuje svakodnevno, a nedavno je otkrila koliko je visoka i koliko ima kilograma. Voditeljka izuzetno vodi računa o svom fizičkom izgledu, što se može i primetiti po njenom izvajanom telu i redovnim treninzima.

- Ja nemam taj kompleks što sam mala žena. Ja sam visoka 163cm i imam 52 kilograma. Ne bih to menjala jer bih onda bila previše savršena. Onda ne bih imala taj broj frajera koliko imam sada da mi se nabacuju - istakla je Jeremićeva u emisiji "Generalka".

Ona je jednom prilikom otkrila i da ima idealne mere 90-60-90.

Jovana otkrila da sa dečkom biznismenom ima odnose tri puta dnevno

Voditeljka je otkrila da ona i Dragan imaju odnose tri puta na dan, te tako održava liniju.

- Jeste, kako nije zaslužan, redovan s*** za doručak, ručak i večeru. Dobar je Dragan, odličan, mogu da ti kažem. Može to Dragan da isprati sve, trudi se. Nemoj da sumnjaš, previše je dominantan, on prati čak i ovaj razgovor iako nije s nama, on je Veliki Brat u svakom smislu. Super je s***, to se podrazumeva, ali i zdrava, ishrana i redovan trening su bitni. Treniram svaki dan, vodim računa, ali, pored s**** i vođenja ljubavi, ja vodim ljubav jer Dragana volim. Gde je Dragan mene najviše podržao? Da smršam. On mi je dao vetar u leđa da smršam još tri-četiri kilograma, da bih bila, kako je on rekao, praćka i sajla - izjavila je Jovana.

