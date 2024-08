"NOSIM JEFTINO ODELO" Zdravko Čolić otkrio koliko se PROMENIO kroz godine karijere, za ovim JEDINO ŽALI: Život se menja kad stariš

Najveća muška zvezda Zdravko Čolić, nastupao je sinoć u Crnoj Gori, te sa medijima porazgovarao o karijeri i planovima.

Kao i uvek, Čolić je zasenio sve svojim elegantnim stajlingom, a kako priznaje, ranije je davao mnogo više novca na garderobu.

foto: Aleksandar Domitrica

- Nisam se nešto stilizovao. Ovo je jeftino "Bosovo" odelo, obično odelo. Prošla su ta vremena, ranije sam ja odlauzio u Englesku i tamo kupovao. Bilo je bitno da na bini imaš šiveno odelo i da buce scenski, šljašteće. Svašta se menja kako čovek stari, život se menja, ali ja se nadam pozitivno. U smislu neke zrelosti, druženja, ali i karijere - rekao je iskreno pevač i otkrio za čime žali.

- Žao mi je što retko izdajem CD. Ne znam da li je to zbog saradnika, producenata... Mada i ja poslednjih godina pišem sam pesme. Pre smo za tri meseca pravili ploče, a sada je sve sporije. To mi je žao. Voleo bih da izađe više novih pesama. Postoje pesme koje mlađa publika ponovo otkriva. U 90 odsto slučajeva pesme bolje zvuče uživo nego na snimku.

Dino Merlin je rekao da je Čola njegov idol, a sada je on otkrio da li može doći do dueta.

foto: Live Production

- Pravljenje dueta je toliko nebitna stvar, to se desi sponatno uvek. Dino i ja smo izneli duet koji je iznad svakog dueta, a to je bilo izvođenje pesme "Kao moja mati" na koncertu što ima više pregleda nego pravi dueti - iskren je bio on.

Često pevači govore o tome kako su oni odbili neku pesmu koja je kasnije postala hit.

- Desi se uvek da ti promakne pesma, ne prepoznaješ je. Neko posle prepozna tu pesmu, bolje mu legne i posle naprave od toga hit. To se dešava - zaključio je kroz smeh pevač.

Kurir/Blic

Bonus video:

00:33 Zdravko Čolić specijalni gost na koncertu Dina Merlina