"NORMALNO DA BIH PEVALA NA GEJ SVADBAMA, AKO SLOBA NEĆE NEK MI POŠALJE SVE UPUTE!" Veliki rođendanski intervju Milice Pavlović

Milica Pavlović u velikom stilu proslavila je svoj 33. rođendan, pa je zakupila jedan prestonički luksuzni hotel u kome je okupila 60 najbližih prijatelja.

Iskoristili smo ovu priliku da s njom uradimo i rođendanski intervju, a na samom početku uzbuđeno nam je otkrila da se njena turneja "Lav" nastavlja velikim koncertima u Rijeci, Banjaluci, Skoplju i Sarajevu.

Kome si na dan tvog rođendana - 11. avgust, prvom poslala poruku da bude živ i zdrav, a mrtav, kako glase stihovi tvoje pesme?

- To ću posle torte kad mi skoči šećer, taman da iznivelišem sve (smeh). Došla sam na proslavu pravo sa nastupa, ranije, nema smisla da gosti dođu, a mene nema, slavljenice da nema!

Naše paparaco fotke sa pumpe na kojima si sa kratkom kosom izazvale su haos.

- Otišla sam pravo na slikanje, nisam spavala. Zbog toga je ta famozna kratka kosa. Nisam se nadala da će neko na pumpi da me slika dok sipam gorivo. Da li je to moguće? Nisam uspela da sve zadržim u tajnosti, plan je bio drugačiji. Preduhitrila me je ekipa Kurira, prvi ste to objavili. Moja velika želja je da se ošišam na kratko, ali nisam imala hrabrosti nikad da se ošišam. Kupila sam periku kad sam našla dobru, došla je preko okeana, sad ću biti malo sa dužom, malo sa kratkom kosom. Marina Tucaković me je nekada savetovala da uvek imam dugu kosu, da ljudi na Balkanu vole žene sa dužom kosom.

Šta na sebi nikad ne bih promenila?

- Svoju pamet. Nekada i te moje ishitrene reakcije, dobre i loše intuicije, sve me je to dovelo do toga da sam danas bogatija za jedno dobro životno iskustvo i mogu da hendlujem različite životne situacije. Volim svoj život i sve što mi se dešava. Ne postoji slavlje koje može biti preskupo. Ne želim da stavim cenu na prijatelje. Potrudim se uvek da se lepo provedemo.

Da li si sebe počastila nečim za 33. rođendan?

- Nisam planirala ovo da kažem, ali sam počastila sebe jednim setom nakita. Baš volim nakit.

Hoće li tvoja porodica biti ovde na rođendanskoj žurki?

-Neće, u Švajcarskoj su. Svratila sam jutros do tetke. Dala sam njoj i teči dve torte koje sam dobila u Severnoj Makedoniji da podele sa komšijama. Odvešću ih uskoro na ručak sa Ljiljom Jorgovanović pošto nešto spremamo, njih dve se baš dobro slažu. Čekam moje da se vrate iz Švajcarske, pa ćemo malo u Bunibrodu malo da sednemo svi zajedno.

Olimpijske igre su upravo završene. Videli smo da si bila vatreni navijač Srbije.

- Kako nisam? Košarkaši su fenomenalni bili, dobili smo bronzu koja sija kao zlato. Amerika sigurno priča svakodnevno o njima. Vaterpolo onda, jao... I Novak i Aleksandra Perišić, okačila sam je na stori, zahvalila sam joj se za sve, odmah mi je pisala u inboksu. Malo smo se dopisivale, mislim da je bila na mom koncertu u beogradskoj Areni. Novak i ja se pratimo na Instagramu, svi živimo u vremenu takve sportske veličine. Sigurno će uskoro biti i nekog filma o njemu.

Otkrij nam kako je bilo u Grčkoj. Na tvoje fotke sa Konstantinosom Argirosom iz Atine svi su odlepili. Jedni navijaju za duet, a drugi da se smuvate. O čemu se tu radi?

- Mnogo lepo je bilo. Uživala sam na koncertu sa drugaricama, njegovu muziku obožavam. Možda ćeš imati neki odgovor na to tvoje pitanje vrlo brzo (smeh). Već cupkam, a to me odaje, to nije dobro.

Ti si neko ko je uvek imao veliko poštovanje prema starijim kolegama, pa i dan-danas je tako. Danas se situacija mnogo promenila, vidimo da se neko ko je godinu-dve na sceni raspravlja sa velikim zvezdama. Kako ti gledaš na to?

- Mnogo dugo sam ja stajala sa strane i puštala kolege, prva se javljala. Nailazi kolega, sklonim se, vidim ga na aerodromu, poštovanje - priđem mu. Tek poslednjih godinu-dve naiđe situacija da ja sačekam da vidim da li bi mi se neko javio. A to je 12-13 godina rada, a sad imamo primere gde mlađi apsolutno ne poštuju starije kolege. Ništa u životu ne moraš, svi imamo taj neki inat u sebi. Kul je i ti ćeš biti bolji ako poštuješ one koji su čistili taj put da ti tu dođeš jednog dana. Ne ide to tako, ne može da ti se vrati na dobro. To se sve nosi iz kuće.

Da li bi ti kao tvoj kolega Darko Lazić pevala na gej svadbi? Sloba Radanović je rekao da ne bi nikad.

- Ne da bih pevala, nego... Normalno da bih! Kakve veze ima da l' je gej, strejt... Molim vas, evo, ako Sloba dobije upute, neka sve meni pošalje, pevaću svaku svadbu! I biraću autfite, uff...

Tvoj komentar na fenomen Desingerice.

- Napreduje on! Gađao je ljude patikom, a sada je hrana u pitanju. Sprema hranu, mnogo je bolje to, mleko, kore, banana-split... Zdravije je! Ja nemam takve ideje! (smeh)

