ABRONOŠA VAM OTKRIVA NAJSVEŽIJE TRAČEVE IZ ŠOUBIZA! Mrki odlepio za Njanjavom, Influenserke džabe letele za Pariz

Ponovo sam u top-formi, drage moje abronošice.

Samo kada bih mogla da vam objasnim i dočaram u jednom tekstu šta sam sve saznala. Eto, nisam bila na Olimpijadi, a kao da jesam.

Došla sam do ekskluzivnih informacija. Toliko sam u čudu šta sve ovi naši sportisti moraju da istrpe, pa to je čudo neviđeno. Sva sreća da mediji nisu pažnju dali tim Instagram cicama koje jure za našim zlatnim junacima, ali i onim junacima koji nisu odneli medalju, ali jesu vredni svakog poštovanja. Šta se sve dešava, pa to je šou-program.

Evo, ovako. Strpljivo sam čekala da se sve završi, da zavesa padne, pa da vam ispričam detalje. Pariz jeste Grad svetlosti, ali i grad greha. Ali onog slatkog greha. Naši sportisti su bili da osvetlaju obraz zemlji i to su učinili, ali uspeli su i da izdrže napade i udvaranja naših influenserki, koje su se svim silama trudile da im zapadnu za oku. Da se razumemo, samo onim koji su slobodni. To im je bio cilj. Ali niko im nije dao na važnosti. Otišle su u Pariz, fotografisale se, ostavljale komentare ispod njihovih fotografija, pa čak i tagovale na storijima ne bi li dobile poziv za neko piće, ali ništa. Niko ih nije šljivio ni dva odsto. Džabe su se trudile. Momci su bili maksimalno koncentrisani na sport, ali, dobro, svako je radio svoj deo posla. One su napadale, a oni ih nisu primećivali. Namerno nisam nikoga imenovala jer ih je bilo više, ali javnosti za sada nisu toliko poznate, ali zato su u gradu i te kako glavne na mestima na kojima izlaze sportisti, biznismeni i oni koji imaju malo dublji džep.

foto: Kurir štampano

Ali idemo na još jednu priču. Poznati advokat odlepio za voditeljkom. Pravnika ćemo da zovemo Mrki, a nju Njanjava. E, sad. Mrki je u stabilnoj vezi, ali gostovao je kod Njanjave i zaljubio se posle intervjua. To su svi primetili. Nakon gostovanja razmenili su lične brojeve, jer ga je do sada organizator zvao da dođe u emisiju, ali ljubav je planula slučajno. Evo sada je povuci-potegni da li će stabilna veza da pukne zbog Njanjave. A ona, upala joj kašika u med. Do sada je šetala sve neke kvazimuškarce, a Mrki je za sve njih odlična prilika da se obezbedi i avanzuje na neko bolje mesto. Počeli su da se viđaju i sastaju tajno, pa videćemo da li će da padne neki skupoceni nakit i onda ćemo zvanično da obelodanimo ko su golupčići. Do tada, drage moje lepe i letnje abronošice, želim vam lep ostatak nedelje.

foto: Kurir

