UZ RAKIJU I LIMUNADU UŽIVA NA ODMORU! Uhvatili smo Žiku Todorovića u Crnoj Gori, tek da mu vidite kuću i privatnu plažu! PAPARACO

Glumac Žika Todorović je od pokojnog oca Bore Todorovića u nasledstvo dobio i deo kuće u Bigovu, malom mestu u Crnoj Gori. Ekipa Kurira posetila je ovaj kraj kako bismo videli gde on to uživa tokom letnje sezone i kako izgleda njegova imovina.

Čim smo stigli, otišli smo do privatne plaže porodice Todorović, međutim u tom momentu niko iz porodice nije bio na plaži. Njihova plaža daleko je od očiju javnosti i do nje se može doći samo preko dvorišta u kojem im se nalazi kuća.

Ali, kako to obično biva, mi smo uspeli da kroz preko stotinak stepenika, grmlje i šume dođemo do plaže kako bismo uslikali privatno mesto, a onda smo posetili i njihov dom.

Trospratna, renovirana kuća s pogledom na more, koju bi svako poželeo. U međuvremenu je njihova ulica dobila još nekoliko kuća i vila, pa je jedini pristup do kuće otpozadi. Uspeli smo da slikamo lepo uređeno dvorište i deo terase s koje puca pogled na more. Tamo smo sreli i komšiju, koji nam je kratko govorio o svojim poznatim susedima.

- Žika ranije nije dolazio u toku sezone, jedno dve godine. Ove godine su tu već skoro mesec dana i često ih srećemo, s obzirom na to da se Žika ponaša kao sav normalan svet i redovno sedi u kafiću na početku ulice. I on kao i njegov pokojni otac Bora obožava ovo mesto, ali kuća nije cela njegova. Ovde ima još dva naslednika i svako je dobio dovoljno u toj kući - rekao nam je sagovornik.

Potom smo se uputili do kafića u koji Todorović redovno svraća i zatekli ga kako dolazi iz prodavnice s punom kesom namirnica i seda za sto. Bez majice, u vrlo opuštenom izdanju, glumac je poručio limunadu i lozu. Sve vreme je gledao u telefon i uživao u svom ritualu, a po komunikaciji sa zaposlenima primetili smo da je jedan od omiljenih gostiju ovde. Nakon što je popio svoja dva pića, koja, kako nam je rekao konobar, redovno kombinuje, Žika je otišao u pravcu svoje kuće.

