ALEKSANDRA MLADENOVIĆ SE POMIRILA SA BIVŠIM: "Ponašaju se kao da se ništa nije dogodilo" On je strasno grli, a ona rekla samo ovo!

Pevačica Aleksandra Mladenović privukla je veliku pažnju javnosti ne samo svojim pesmama, već i burnim ljubavnim životom.

Nakon skandala sa bivšim dečkom zbog kojeg je intervenisala policija, činilo se da je Aleksandra pronašla sreću pored Darka Dobričanina, ali ni njihova romansa nije potrajala.

Međutim, Aleksandra je danas objavila fotku u njegovom zagrljaju uz sledeće reči:

- Konačno kod svog druga u restoranu. Srećno Darkić!

Iako je Mladenovićeva na storiju napisala da između njih nema ništa više od prijateljstva, Informer je saznao da su se pomirili, ali da to iz nekog razloga kriju.

- Aleksandra i Darko su opet zajedno, pomirili su se. Ponovo su zaljubljeni, kao da se ništa nije dogodilo, ali ne znam zašto prosto ne kažu to svima. Oko njih ljudi znaju, trebalo bi samo da potvrde to, nemaju čega da se stide. Moguće je da ona ne želi da budu pod lupom medija, pa se trudi da što duže to sakrije, ali ljubav cveta, to je istina - rekao je izvor.

