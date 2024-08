"NOVAC SMO IZNOSILI U 15 DŽAKOVA" Kompozitor o estradi: Zbog njega lagao policiju da mu je umrla majka, a evo koliko su mu DUŽNI

Dragan Aleksandrić, jedan od najuspešnijih kompozitora i aranžera narodnih pesama i kola uz koje se i danas peva i igra do zore, u drugom delu Pričaonice sa Sanjom Ćulibik sa osmehom se prisećao anegdota sa čuvenim Miroslavom Ilićem, Marinkom Rokvićem i mnogim drugim pevačima i muzičarima.

Takođe, otkrio je kako su nastali jugoslovenski evergreen hitovi, kao i koliko džakova novca je mogao da zaradi za samo jednu noć.

foto: Printscreen

- Novac nismo iznosli u džaku. Kakav džak. Bilo je od pet do dvanaest džakova. Ja sam za sve izdavačke kuće radio. Po ceo dan i po celu noć. Naučio sam da radim, pa kasnije noću nisam mogao da spavam. Albumi su se tada mnogo isplatili. Prijavljeno je da je prodato 900.000, a ja znam da je prodato još 500, 600 hiljada preko toga. Ali, moje je bilo da radim - počeo je priču čuveni kompozitor

Kako je izgledalo druženje po kafanama, tada u to vreme. Sa Šabanom sa Tozovcem, Miroslava Ilića? - pitala je voditeljka

- Miroslav nije bio neki boem. U početku jeste, uuu znali smo da potegnemo... On je fizički jak. Kad popije, ukrsti se, on ne zna šta je radio. Prekid filma. Jednom nas zaustavila policija ja kažem "Nemojte ga umrla mu je majka" oni nas puste, posle par dana opet policija i onda me pitaju "Jel mu opet umrla majka?" ja kažem "Nije, danas je srećan". I tako. Mnogo priča ima iz tog doba.

foto: Printscreen

Jel postoji pesma koju ste vi uradili a da vas je baš onako dirnula

- Jeste. Pesma "Još te nešto čini izuzetnom" od Miroslava Ilića. To sam mu zamerao, jer on nikako nije hteo tu pesmu. Kad sam ga ubedio i kad je postala pesma to što jeste on sav presrećan. Ja mu kažem da je dobar pevač ali nema talenta da odabere hit. Tako je bilo i za pesmu "Pozdravi je pozdravi" koju takođe nije hteo, a evo šta se desilo s tom pesmom.

Vi sa toliko pesama i novca koji ste zaradili mogli ste da imate vilu na Dedinju, i a nemate je? - pitala je Sanja

- Mnogo sam radio i nikad nisam žalio. Pomagao sam ljudima, a neki su mi toliko ostali dužni da sam mogao da imam dve vile, ali nemam. Ali mene vile nisu zanimale.

Na društvenim mrežama postoje snimci raznih harmonikaša koji se danas valjaju po podu na nastupima, kite ih, lepe im novac na čelo. Šta vi mislite o tome?

- Nije dostojanstveno, ali nije ni odvrtno. Pa, ne možeš ti Kemiša da nateraš da legne na pod. Neke druge možeš, ali takav je posao. I ja sam to radio. Mnogo je to para bilo, samo što ja nisam pridavao značaj novcu.

Kako gledate na današnje hitove. Prema vašem mišljenu koja pesma je poslednji hit koji je snimljen?

- Poslednji hit snimila jeTanja Savić "Zlatnik". Ali, ne računam Brenu. Ona nije takmičarsko delo. Seki Aleksić sam prvi put kad sam je sreo rekao da će biti veliko ime. I jeste.

Voditeljku je i zanimalo kakvo mišljenje kompozitor ima o Aleksandri Prijović

- Ona i ulazi i izlazi iz kuće gde su velika imena. Njoj trebaju hitovi. Njene pesme se slušaju, ali nisu hitovi. Publika poslednjih 30 godina ne sluša pevačice, samo ih gledaju. Ne mogu da kažem da nema dobrih pesama. Ima. Ali nije to to.