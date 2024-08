NEKULTURAN! RELJA BESNEO U AVIONU NA STJUARDESE: Reper neprijatan i nervozan šokirao putnike! Ovo su detalji

Relja Popović zbog posla kojim se bavi često koristi avion kao prevozno sredstvo i neretko smo ga viđali na aerodromima kad odlazi ili dolazi na nastupe. I svaki put je bio namrgođen i neraspoložen, a njegovi saradnici to pravdaju time što on ne voli da se eksponira, a posebno ne voli medije.

foto: Damir Dervišagić

Bahato ophođenje

Ipak, iznenadili smo se kad smo od našeg izvora saznali za Reljino ponašanje od pre neki dan, kad je leteo za Crnu Goru, gde je imao radni angažman. Bio je krajnje nekulturan i bahat u ophođenju prema stujardesama na letu i pored toga što je avion bio pun putnika i većina njih su ga prepoznali.

Nakon što je avion poleteo, stjuardese su kao i obično krenule da rade svoj posao, nudeći putnicima piće, hranu i ostalo, a kad su stigle do mesta gde je sedeo Popović, našle su se u neprijatnoj situaciji. Reper je bio nervozan pa se u skladu s takvim raspoloženjem i ponašao.

- Stjuardese su najnormalnije prišle i ponudile ga hranom i pićem, na šta je on burno reagovao. Krenuo je da im se obraća neprijatnim tonom, kao da je on mnogo iznad njih. Nije mu odgovaralo ništa što su mu ponudile, a nakon što su htele da pitaju nekog dečka koji je bio pored njega, ne znam da li je di-džej ili menadžer, on je povisio ton i rekao im: "Ostavite čoveka, hoće da spava" - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Stjuardese su bile zatečene i šokirane njegovim ponašanjem, pa kad su se odmakle od njega, čuo sam da je jedna rekla: "Bože svašta, a baš mi je bio simpatičan." Nakon što se let završio, on je bio nervozan i zbog gužve, kao da je prvi put na letu, pa ne zna proceduru. Baš klinačko i nekulturno ponašanje za javnu ličnost, a trebalo bi da bude primer tinejdžerima koji slušaju njegovu muziku - rekao je naš izvor koji se našao na licu mesta.

foto: Nemanja Nikolić

Ne voli medije

Pokušali smo da stupimo u kontakt s reperom, međutim, kao i obično, on ne želi nikakvu komunikaciju s medijima, pa nismo uspeli da dobijemo komentar od njega. Inače, Popović je završio Fakultet za medije i komunikacije, a studirao je i glumu. Pored muzike, oprobao se i u ulogama u filmovima "Obični ljudi", "Parada", kao i u seriji "Besa".

foto: Kurir

