MLADI PEVAČ ODUŠEVIO AUTORSKOM PESMOM, A JOŠ JEDNA STVAR JE DOKAZ NJEGOVOG KVALITETA: Na ovom bi mu pozavidele i najveće zvezde

Slobodan Sloba Elbet nedavno je snimio pesmu "Još si moja rana", za koju je napisao i muziku i tekst, a sve veći broj pregleda na muzičkim platformama, kao i pozitivni komentari, govore da je mladi pevač na pravom putu. "Lepo je čuti nekog ko peva svojim glasom, a ne uz pomoć sto tehnologija", jedan je od komentara na Jutjubu ispod spota za numeru "Još si moja rana", a koliko je Slobin glas poseban, svedoči i podatak da je on već snimio nekoliko trajnih snimaka za Radio Beograd. S obzirom na to da su kriterijumi za ovakve snimke veoma oštri, te da ih često ne zadovoljavaju ni velike zvezde, jasno je da je mladi pevač već na početku karijere dobio najbolji da je na pravom putu. Elbet ne samo da je talentovan, već i školovan, pa je tako stekao diplomu etnomuzikologa i titulu mastera, a svira i dva instrumenta, harmoniku i klavir. Po svemu sudeći, od njega možemo mnogo da očekujemo, a on kaže da mu je najvažniji kvalitet, te se zato opredelio za saradnju sa Aleksandrom Sofronijevićem i njegovom produkcijskom kućom "AS STUDIOTON".

"Acin studio je jedan od najboljih u regionu i svi znamo kakav je on umetnik na harmonici, a kakav je aranžer, između ostalog, možete čuti u mojoj pesmi. Uradio je sjajan posao i mojoj pesmi udahnuo život na najlepši mogući način, prelepim, toplim zvucima harmonike", rekao je Sloba, a spot možete pogledati u nastavku.

Bonus video:

07:03 STARS EP 364