JELENA IMA DOKTORAT, A NOVAKA IZBACILI IZ ŠKOLE! Otkrivena velika istina o Đokovićima, detalji će vas iznenaditi

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i njegova supruga Jelena Đoković već deceniju uživaju u bračnom životu, imaju dvoje dece, a njihova ljubav počela je u školskim danima.

Novak Đoković pohađao je Osnovnu školu „Bora Stanković“ u beogradskom naselju Banjica, a sa 12 godina, roditelji su ga upisali na tenisku akademiju Nikole Pilića. Novak je kasnije upisao Sportsku gimnaziju iz koje je, kako je njegova majka jednom prilikom ispričala, izbačen.

- Nisu imali razumevanja da on ne može da sedi u školskoj klupi. Morala sam na disciplinsku komisiju da idem, da obrazlažem gde je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ocrnili i na kraju je izbačen, odnosno ispisan iz te sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su "s" od sportske gimnazije. Trebalo je da mu daju podršku, da mu daju gradivo koji će on da savlada, ispričala je njegova majka Dijana u podkastu "Sportlight".

foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Jelena ima i doktorat

Jelena Đoković, tada Ristić, posle Osnovne škole Drinka Pavlović u centru Beograda, upisala je Sportsku gimnaziju. Nakon srednje škole, u Milanu je upisala Bocconi, jedan od najboljih privatnih fakulteta u Italiji, a tu je završila "Business administration", i master.

Jelena je 2011. godine odbranila doktorat na smeru "Luxury Management and Services" Internacionalnog univerziteta u Monaku.

"Nisam imala novca, iz muke sam postala vegan"

Inače, Jelena Đoković, osim što je supruga našeg najboljeg tenisera, ujedno je i sinonim za zdrav život, a deklarisana veganka godinama se pridržava strogog režima ishrane bez mesa, mleka i šećera.

Međutim, mnogi ne znaju da je na takav tip ishrane prešla jer je morala, a ne toliko jer je želela, a upravo je o tome govorila jednom prilikom. Kako je rekla, sve je počelo još tokom studentskih dana.

foto: Abaca Press / Alamy / Alamy / Profimedia

- Počela sam da razmišljam kako da preživim tri godine, jer nisam imala novca da jedem u ne znam kakvim restoranima, a nisam ni živela u domu gde imam kuhinju. Tako da je veganstvo krenulo iz muke - rekla je Jelena.

Blic

Bonus video:

00:20 NOVAK ĐOKOVIĆ PRED FINALE US OPEN: Igraću taj meč kao da mi je poslednji u karijeri