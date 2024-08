ONA JE JEDNA OD NAJBOGATIJIH VODITELJKI U SRBIJI! Dva puta se udala za istog BIZNISMENA, a evo kakav znak im se UKAZAO NA VENČANJU

Aleksandra Gudelj godinama gradi uspešnu karijeru.

Već punih 15 godina bavi se ovim poslom, a pored toga uživa u skladnom porodičnom životu.

foto: Vladimir Šporčić

Aleksandra je već 13 godina u braku sa biznismenom Veljkom Gudeljom, sa kojim ima sinove Miljana i Damjana i ćerku Emiliju.

- Mi smo imali dve ceremonije, jednu na Mauricijusu, gde nas je venčao matičar i drugu u Beogradu, u crkvi. I onda zamislite koliko mi događaja za prepričavanje imamo - ispričala je voditeljka za "Gloriju" svojevremeno.

Na venčanju im se ukazao znak velike sreće

- Setili smo se kako nam je za oba dana padala kišica i kako je to u Africi znak velike sreće. Čak se pojavila i duga ispod koje smo napravili predivne fotografije. Bilo je tu i zanimljivosti, poput one da me je dever izveo i predao budućem mužu, a potom mi bio svedok, tj. kum na venčanju - rekla je voditeljka, a Veljko je istakao da je supruga uz njega i u dobru i zlu:

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Aleksandra me uvek voli istom jačinom i kada je lepo i kada je teško. To je ona, uvek spremna da voli i bude podrška.

Aleksandra je rođena 1984. godine u Zemunu, a kao studentkinja se bavila modelingom. Za Aleksandru Gudelj mnogi kažu da je najbogatija voditeljka u Srbiji.

