ŠKORPIJA PREKO CELIH GRUDI! Jovana Jeremić otišla korak dalje, novom objavom podigla OGROMNU PRAŠINU: Fanovi se pitaju JEDNO FOTO

Voditeljka jutarnjeg programa na Pinku, Jovana Jeremić već neko vreme uživa u vezi sa 15 starijim biznismenom Draganom Stankovićem, koji drži lanac pekara.

Jovana Jeremić zaljubljena je do ušiju u 15 godina starijeg emotivnog partnera, bogatog biznismena Dragana Stankovića i njih dvoje ističu da su jedno drugom najveće ljubavi, a sada je svojom novm objavom podigla veliku prašinu na mrežama.

foto: Printscreen Instagram

Naime, Jovana je na svom profilu na Instagramu objavila sliku kako na joj na grudima crtaju veliku škorpiju, što je ona između ostalog u horoskopskom znaku.

Ona je sedela na stolici, dok je žena pored iscrtavala Jovani njen znak, a mnogi su pomislili da se voditeljka tetovirala, pa su usledili komentari poput: "Da li je škorpiju potrebno tetovirati?".

Podsetimo, voditeljka je otkrila da ona i Dragan imaju odnose tri puta na dan, te tako održava liniju.

- Jeste, kako nije zaslužan, redovan s*** za doručak, ručak i večeru. Dobar je Dragan, odličan, mogu da ti kažem. Može to Dragan da isprati sve, trudi se. Nemoj da sumnjaš, previše je dominantan, on prati čak i ovaj razgovor iako nije s nama, on je Veliki Brat u svakom smislu. Super je s***, to se podrazumeva, ali i zdrava, ishrana i redovan trening su bitni. Treniram svaki dan, vodim računa, ali, pored s**** i vođenja ljubavi, ja vodim ljubav jer Dragana volim. Gde je Dragan mene najviše podržao? Da smršam. On mi je dao vetar u leđa da smršam još tri-četiri kilograma, da bih bila, kako je on rekao, praćka i sajla - izjavila je Jovana za Republiku.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:24 Jovana Jeremić uživa u vili noću