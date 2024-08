DESINGERICA SE OGLASIO I ODGOVORIO KARLEUŠI! Nakon što je diva digla javnost na noge, reper PORUČIO: Jelena to može...

Muzičar Dragomir Despić Desingerica oglasio se nakon navoda muzičke zvezde Jelene Karleuše, koja je stala u njegovu zaštitu.

Pevačica Milica Pavlović sinoć, 11. avgusta, proslavila je 33. rođendan, a među zvanicama našla se i muzička zvezda JK, koja je istakla da Dragomir Despić Desingerica nije taj koji bi trebalo da vaspitava decu, već je to uloga roditelja.

Nakon ovih navoda, za beogradske medije oglasio se i kontroverzni reper.

- To je potpuno normalno razmišljanje, niko nije silom doveden na moj nastup, svako bira kakvu će muziku da sluša. Jeste da je moja muzika drugačija, i jeste Amerika. Drago mi je da to ljudi shvataju, a i to sve više moje kolege sa javne scene. Narod je to odavno shvatio, pa zato imam i toliku podršku naroda. Jelena to može da shvati jer i ona ima svetski pristup tom poslu i šou-biznisu. Normalno da mi je drago kada neko prepozna i podrži moj rad - rekao je Desingerica za Alo.

