ČOLA ISKOPIRAO DESINGERICU! Najveća balkanska muzička zvezda će uvek biti gas: Pevač ispolivao publiku kao Dragomir

Dragomir Despić Desingerica doživeo je to da legendarni Zdravko Čolić na svom nastupu primeni njegov način druženja sa publikom na tezgi.

Tako je bilo sinoć na solističkom koncertu najveće balkanske zvezde u Crnoj Gori.

Čola je pevao svoje najveće hitove i u jednom trenutku je uzeo plastičnu flašicu sa vodom i ispolivao publiku u prvim redovima.

Kad je rashladio posetioce na uzavreloj atmosferi, Čola je flašicu šutnuo nogom koliko god je jako mogao. I profesionalni fudbaleri bi mu pozavideli na šutu.

Ali, interesantno je to da je publika bila oduševljena postupkom legendarnog muzičara. Snimak se vrlo brzo raširio društvenim mrežama i kako to biva stigao i do Desingerice.

On je taj video snimak od nekoliko sekundi podelio na svom profilu uz opis:

- Odradilo ga na Desingera - napisao je Dragomir uz emotikone.

Despić se uz jedinstven performans proslavio među publikom čim se pojavio na muzičkoj sceni. Zbog svog performansa naišao je i na osudu. Njega to ne sprečava da i dalje tera svoj fazon ilti gas kako ga sam zove. Sve je počelo sa, kako on kaže krštenjem patikom po glavi posetilaca koji su došli na njegov nastup, pa onda polivanje vodom, žestinom, pravljenjem gibanice, pice, pa i banana splitom.

Uz sve to Desingerica izvodi i akrobacije uz obavezno cepanje majce na samom startu.

I dok publika uživa u njegovom kreativnom radu, određene državne strukture u Crnoj Gori su se pobunile nakon što je pljunuio devojci u usta. Podsetimo, ona je đuskala tik uz njega i u jednom trenutku otvorila usta i tražila mu da joj pljune, što je on i učinio.

Interesantno je to da je Despić trebao da održi nastup na istom mestu gde i Čola, ali se to nije dogodilo, što je razočaralo mnoge fanove.

- Žao mi je što se nismo videli na Top Hilu, jer sam imao nekih papiroloških, malo problema i političkih i to, i normalno Budva i Crna Gora je moja druga kuća i negde gde se ja osećam ko kući, i normalno da nećemo kršimo zakone te države, da se bilo ko ljuti zbog toga. Tako da ćemo papire te srediti i sve to. Žao mi je što nije bio tu vaš glavni šaman Bajo da vas vodi, nahrani i napije, ali biće sad sledećih datuma i to, dok se ne srede ti papiri i tako sve da bude legalno kako treba i kako priliči jednom poštenom građaninu Bajo i da to sve bude normalno i legalno - objasnio je Desingerica.

