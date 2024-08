OVE INFORMACIJE IZ ŽIVOTA NIKOLE JOKIĆA SIGURNO NISTE ZNALI! Živeo u malom stanu, majka mu je medicniska sestra, a otac...

Dvostruki MVP NBA lige Nikola Jokić nije kao ostale zvezde, ne zanimaju ga splavovi, izlasci, luksuzne jahte i automobili već ulaže u svoj konjički klub, kao i u razvoj košarke u Srbiji.

Zanimljivo je Jokićevo poreklo koji sa ponosom ističe da je Somborac.

Rođen je 19. februara 1995. godine u Somboru. Otac Branislav, penzionisani inženjer poljoprivrede, predsednik je Konjičkog kluba “Vojvođanin”. Majka Nikolina je medicinska sestra.

foto: Dado Đilas

Braća, trinaest godina stariji Strahinja, odnosno, jedanaest godina stariji Nemanja, njegovi su savetodavci i mlađeg brata bi branili kada god zatreba.

Postoji još informacija o poreklu Jokića. Jedan pradeda mu je živeo u Prnjavoru, delu Sombora gde je bilo puno fijakerista, drugi je bio paor iz Sivca. Oni su “krivi” što se strašću prema konjima prvo “inficirao” tata Bane, potom i Nikola.

Nikola je živeo u malom stanu sa dve sobe sa mamom, tatom, braćom i bakom koja je spremala tako ukusan doručak da je često kasnio na prvi čas.

U Somboru je završio Osnovnu školu “Dositej Obradović” i dva razreda Srednje ekonomske škole. Dok je muku mučio sa čosovima fizičkog u osnovnoj školi, nije ni sanjao da će jednog dana na njenom zidu osvanuti njegov mural 10×6 metara i da će se po njemu, odnosno Džokeru, zvati karate i košarkaški klub škole.

- Kad je bio mlađi, bio je najdeblji, najviši i najbolji košarkaš na terenu u tim mini basket ligama koje su se igrale u kategoriji do dvanaeste, trinaeste godine. Onda se još malo ugojio, pa je došlo do neke male krize njegove želje da postane košarkaš. Sa 15, 16 godina kad je počeo da raste, osetio je dominaciju. Davao je po 50, 60 koševa. Nije lako to ni u jednoj kategoriji - rekao je jednom prilikom njegov otac Branislav.

foto: Dado Đilas

Majka bojažljivo gleda svaki Nikolin meč.

- Vidim da Nikola ima velike probleme, dobija toliko batina, da je to strašno. Supruga je išla kod njega, mazala ga “gentamicinom”, sav je u ogrebotinama i modricama, što se može videti tokom prenosa, kad pokazuje sudijama šta mu rade rivali. Pod košem se odvija ozbiljna tuča. Mora i on da se tuče, ali nažalost, sudije Nikolu kao “ol-star” igrača ne štite, za razliku od zaštite koju imaju recimo Kari, Harden i druge zvezde NBA - otkrio je Jokićev otac.

