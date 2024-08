ALEKSANDAR POŽGAJ U GADNOM PROBLEMU! Optužuju me da sam narkoman i kockar, a hteli su da me ubiju: Sve je prijavljeno policiji

Aleksandar Požgaj tvrdi da je u ratu sa porodicom i da prolazi kroz pakao. Bivši rijaliti učesnik kaže da su oni koji tvrde da im duguje novac nasrnuli na njega nožem i da je sve morao da prijavi policiji.

Detalje je ovaj bivši političar ispričao u razgovoru za Kurir:

foto: Petar Aleksić

- Porodica se urotila protiv mene po mom iznenadnom izlasku iz Elite. Ja sam pred ulazak u ovaj projekat dobio milion i nešto dinara, a kada sam izašao ostalo je samo 8.000 dinara. Događao se haos. Moja i porodica moje žene je ćutala da ja ne bi saznao. U tazbini su bili neki ljudi koji su im pretili. Bili su sa crnim blindiranim džipovima i tražili novac. Moja tašta se prepala od straha. Tražili su da utvrde vrednost njihove kuće da bi navodno vratili moje dugove. Strašno- priča Požgaj.

foto: Happy screenshot

On otkriva koliko su ti momci novca tražili:

- Tačno 12.000 evra. Situacija je bila jako neprijatna. Porodica moje žene ima malu bebu u kući. Sve je bilo strašno. Žena, šurak, tašta svi su krili od mene. Štaviše, tašta je nagovarala moju majku da založi kuću kako bi meni spasili glavu. Ja to ništa nisam znao, a saznao sam tek pre mesec dana. Tada sam napravio haos. Roditelji su mi sve priznali. Tašta je čak digla kredit da bi tom čoveku dala 700.000 dinara. Ja sam bio protiv toga, ali je ona bila preplašena jer su je konstantno zvali i pretili. Kontakirao sam policiju i sve rekao. Tašta nije htela da sačini zapisnik jer se plaši- istakao je Požgaj.

foto: Happy screenshot

Ali tu mukama nije kraj:

- U međuvremenu mi preti šabačka ekipa.Zastrašuju da će mi baciti bombu jer kao moj brat duguje novac. I to je tačno. Išao sam da utvrdim kome dugujem novac u Šapcu i meni iza leđa prilazi čovek sa nožem. On je povratnik, bio je na robiji. Sva reća da sam izbegavo da me ubije. I njegov brat je skočio na mene da me zastiti u prvom trenutku, ali je posle promeno ploču i krenuo na mene. Došla je policija i privela ih. Dao sam iskaz i oni na drugom mestu. Sutradan privode mog brata koji je dao drugačiji iskaz od istine. Znači, moj brat je rekao da nikada nije imao problem sa njima i mene optužuje da sam ja kockar, narkoman itd. Sada čekam da vidim kada će biti hapšenje. U takvoj sam situaciji da porodica moje žene neće da razgovara sa mnom. Smatraju da sam ugrozio njihovu bezbednost i ne veruju policiji. Hteli su mene da nameste. Sad ne razgovaram ni sakim osim sa ocem i ženem, svi su ljuti- zaključuje on.

foto: Printskrin/Instagram

00:24 Tanja Savić peva olimpijcima