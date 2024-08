Breskvica kao čirlidersica! Momcima neće biti dobro kad je budu videli u rimejku popularnog filma

Anđela Ignjatović Breskvica ne pravi predah ovog leta i u saradnji sa poznatim di-džej Šonetom otpevala je pesmu "Vatra i dim".

Breskvica je snimila i spot u kojem se našla u ulozi čirlidersice. Ono što posebno privlači pažnju su kadrovi u spotu koji neodoljivo podsećaju na američki tinejdžerski film "Bring it on" (Svi u napad), a Anđela je potvrdila da joj je upravo ova komedija bila inspiracija.

- Pesmu je radio di-džej Šone i dopala mi se na 'prvu loptu'. Iako mi je ovo prva saradnja s njim, sve je prošlo glatko. Spot je rimejk američkog filma "Bring it on" i sve scene su uzete odatle. Inače, kao što možete da primetite ovo mi je prvi spot u kojem imam koreografiju, to je, takođe, novitet - izjavila je Breskvica.

