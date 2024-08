PROTIV ANITE STANOJLOVIĆ STIGLO 16 TUŽBI! Pobednica "Elite" se hitno oglasila: Čula sam samo da...

Pobednica "Elite", Anita Stanojlović otkrila je da joj je kuma bivše žene Jovane Tomić Matore poslala 16 tužbi.

Naime, Anita i Matora su se razvele jer ju je Stanojlovićeva ostavila zbog Anđela Rankovića sa kojim uživa u skladnoj vezi.

Voditelj Darko Tanasijević pitao je Anitu da li je imala kontakt s Matorinom kumom Tamarom Marić.

- Čula sam samo da mi je spremila 16 tužbi, nismo u kontaktu, niti me zanima, sve mi je stiglo u Kruševac i stvarno nisam stigla ništa od toga da pogledam. Niko me nije kontaktirao, svi samo prete i to je to. Ne želim da uplićem nikoga, samo znam da su mom frizeru pretili - poručila je Stanojlovićeva.

foto: Printskrin/Instagram

Sukob između Anite i Tamare tinja odavno, Anita je dok je još bila u Eliti, kad je išla emisija "Gledanje snimaka" optužila Tamaru da je potrošila šest miliona dinara s kartice koju joj je Matora ostavila da plati račune.

- Tamari se ostavlja njena kartica puna para da se plate računi. Mi izlazimo napolje, ostalo je nula dinara od šest miliona. Tamara joj je rekla da su to pare za kameru. Mi kada smo ušli na račun, videli smo da je 50.000 evra potrošeno na izlaske. Njih dve se štite da se to ne bi iznelo. Tamara je pričala da je Matorinu mamu vodila na lečenje, a to je laž, a Tamara je koristila. Ja sam bila tu - rekla je Anita tada.

Matora je dugogodišnja prijateljica Mikija Đuričića, a on je nedavno izjavio da joj niko nije kriv što se njena supruga Anita dopisivala sa drugom ženom na dan njihove svadbe u Crnoj Gori.

foto: ATAImages/ Antonio Ahel

- Kada me je Matora zvala i rekla da će da se ženi, pitala me je šta mislim o svemu tome, ja sam joj rekao, ako si ti srećna i ja sam. Ljudi kad se jako zaljube, pogotovu Matora koja je emotivno nestabilna, srčana, teško je njoj reći istinu. Žao mi je njenog zdravstvenog stanja. U startu Anita nije bila za nju. Ona je sa 17 godina rodila dete sa starijim tipom. Ali, ajde dešava se. Anita je po svaku cenu pokušavala Marka Markovića da bude u centru pažnje, onda intimni odnos sa Zolom, pred svima. U stanju si da imaš odnose bez emocija i Matora je na kraju oženi. Sama je kriva - rekao je Miki, pa dodao:

- Mala je jako bezobrazna, a nema argumente za to. Fali joj i obrazovanje i garderoba za nadmen stav. Jeftina mi je cela priča. Počinjem da mislim da je Anita ušla u sve to radi medijske pažnje. Ispade onda da ja sutra mogu da se probudim i da kažem, možda ovo nisam ja. Ne bih voleo da se Matora pomiri sa Anitom - pričao je Miki pre par meseci.

Blic

Bonus video:

01:49 Pobednica Elite Anita Stanojlović