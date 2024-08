"MILICU SU ANATEMISALE IZBUŠENE DEMODE ŽENE PO KOMŠIJSKIM STANOVIMA" Vendi otkrila šta misli o Pavlovićki, zamera joj samo jedno

Milica Pavlović u jednoj svojoj izjavi pomenula je Vesnu Vukelić Vendi, koja na svom redovnom repertoaru ima i njenu pesmu "Baja papaja", koju je pevala i na svom nastupu u jednom gej klubu u Beogradu.

foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

Ona je istakla da ne poznaje Vendi lično i da je ona njoj super, iako je čula da ju je prozivala u medijima.

- Svaka čast Vendi što je savladala tekst "Baje papaje". Taj tekst uopšte nije naivan. Vendi je meni super iako znam da me nešto proziva u medijima, ali ja to razumem. Vendi mene nikad nije upoznala, bar da ja mogu da se setim. Neka me ispravi ako grešim. Ne poznaje me ovako, pa onda mnogi ljudi imaju predrasude. Pre šest-sedam meseci slučajno sam naišla na neki svoj prilog na TV-u i pomislila sam: "Bože, možda bih i ja promenila kanal!" - rekla je Milica.

Naša ekipa kontaktirala je Vendi, koja je o Milici imala samo lepe reči.

foto: Ata images

- Milica Pavlović mi je skrenula pažnju, a retko ko mi skreće pažnju jer je obično sve to "copy-paste", jedna fabrika sličnih. Skrenula mi je pažnju svojom energijom i izgledom, što je uslov da se neko bavi ovim poslom. Ono što mi je ostalo zabeleženo je da je bila anatemisana od strane nekih demode žena koje su se uključivale u program i utkivale se da je anatemišu. Žene bez širine, a dubinu verovatno imaju po tim izbušenim komšijskim stanovima i to se vidi.

One su sebi dale za pravo da komentarišu nečiji početak trpajući joj kamenje u stomak, gađajući je preko telefonskih uključenja kamenjem u stomak i kad se sve sabere, moj utisak je bio nepogrešiv, a to je vreme i pokazalo - da će Milica da uspe. Tako je vreme i demantovalo sve te zlurade njuške, a moj stav o njoj od tad se nije promenio. Ne znam šta može da se mešetari sa strane, ali ja sam neko ko ima velike filtere i ko ne gleda kroz tuđe naočare. Sa tuđim dioptrijama ne praktikujem ni u malom mozgu da se koristim, a moja dioptrija je posebna, naštelovana. Liturgijski, a i od rođenja, hvala Bogu.

Moj izbor šta ću u životu da prezentujem na sceni uvek mora da bude okrenut ka dobrim, zanimljivim i energičnim pesmama drugih izvođača sa harizmom i to moraju da budu ljudi sa karakterom i uzvišenošću, a ne mrakom i otpadijom. Drago mi je da Milica svetli sa jednim domaćinskim vaspitanjem, sa trezvenom pričom i ona ima svoj identitet - rekla nam je Vendi, a onda je Milici zamerila samo jednu stvar, a tiče se Desingerice:

foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

- Jedina stvar koja nije po mom ukusu je njen odgovor za Desingericu. Performans koji on radi i sa čime je anatemisan od strane onih koje je počistio jednom metlom koju koriste oni iz Gradskog zelenila, a ona će to vremenom shvatiti jer razmišlja časno, je Desingeričina moć koju on ima bez uprljanih ruku. Bolje da Desingerica pomazuje ljude sa banana-splitom ili da prianja patikom u svom performansu, nego da ih davi krvavim rukama godinama nevidljivo, da ih jaše svojim krvavim rukama nevidljivo, da ih osmuđuje svojom bezličnom energijom i da se ko utvara švrćka po nekoj bini i da na kraju sedi sa krvavim rukama. Pametan deo naroda to shvata. On je jedan od retkih koji su demonstrirali moć dobrog i čistog čoveka na sceni. Iza njega ne sede marketinške siledžije sa sumnjivim novcem - zaključila je Vendi.

Podsetimo, Milica je istakla da je Desingerica počeo da napreduje.

- Napreduje on! Ga|ao je ljude patikom, a sada hranom. Sprema hranu, mnogo je bolje to, mleko, kore, banana-split... Zdravije je! Ja nemam takve ideje! - rekla je Milica.

foto: L.L./ATAImages

Kurir.rs

Bonus video:

04:49 OVO TRŽIŠTE OTVORILO JE REALNE SISTEME VREDNOSTI, LJUDI PRATE ŠTA IM ODGOVARA Vendi komentariše uticaj Designerice na mlade!