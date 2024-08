"ĐANI I JA SMO TAMO BILI NAJSTARIJI, A OBOJICA NISMO PEVALI" Željko Šašić se oglasio posle skandala na žurki olimpijaca: NIJE FER

Željko Šašić, pored Radiše Trajkovića Đanija nije stigao da otpeva nekoliko pesama našim olimpijskim pobednicima sinoć, 12. avgusta na posebnoj proslavi.

Đani je svoj bes i frustraciju izrazio najpre putem Instagrama, a zatim je medijima i objasnio detalje.

Pevač se sad oglasio i otkrio nove detalje.

- Nisam stigao, nema veze, nisam stigao da pevam, ali ja ne znam ni ko je to organizovao, da to tako bude, bilo je brdo opreme, muzičara, samo su se smenjivali - rekao je Željko, pa se nadovezao na Đanijevu izjavu da je ponižen jer je ostao do 5h, a nije otpevao nijednu pesmu zbog kolega koje su, kako kaže, održale 'koncert'.

- Nije fer, ako ga je neko zvao da peva, da on i ja treba, kao najstariji, da pevamo u 5 ujutru. Meni se nije pevalo, bez obzira što su me zaustavljali tamo, ali se nisam ni na koga naljutio, jer sam došao juče sa puta. Došao sam da se latim mikrofona, i to su očekivali od mene, ali nisam stigao. A kako je vreme teklo, bilo mi je svejedno što nisam stigao, ali da je Đani negde u pravu - jeste. Ako su ga zvali, čovek je hteo da ispoštuje, nije okej. Trebalo je da se napravi neki red, ali nismo znali ko je zadužen u onom metežu. Sve u svemu, bilo je super, stići ćemo sledeći put na red, kada osvoje zlato, onda Đani i ja držimo koncert (smeh) - rekao je Željko.

Podestimo, Đani je među prvima stigao na žurku u "Nacionalnu klasu". Strpljivo je čekao svoj red, ali...

- Ja dođem u 22h i čekam da ispoštujem moje sportiste i moju familiju!!! Čekam da pevam... A velike zvezde od mojih kolega naravno održe koncert? A dogovor svi po par pasama!!! Otišao u 5, nisam ni otpevao nijednu pesmu!!! Izvinjavam se braći i drugovima, nije fer!!! Bio tu, al' ponižen - napisao je Đani.

