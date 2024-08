"DOŠLI SU BEOGRAĐANI NA BELOM!" Čuveni pevač o jezivoj situaciji sa nastupa: Vera Matović se tresla, a Eri su...

Iako posao pevača često deluje bajno, malo ko zna da se pevači često nađu u stresnim situacijama, o čemu je govorio poznati denser Ivan Gavrilović.

Kako je jednom otkrio, jednom prilikom je jedva izvukao živu glavu kada su usred nastupa izvadili pištolje.

- Vera Matović, Era Ojdanić, Željko Šašić i ja imali smo ekstremnu situaciju u Hamburgu. Došli su neki Beograđani koji su bili ‘na belom’ i prvo su skočili na Eru sa pitanjem ‘Je li, šta je sa frizurom, je l’ si ti normalan, kakav ti je to mini val na kosi?’. Pretili su da ga prebiju, a Vera Matović se tresla od straha-ispričao je Ivan Gavrilović, a potom do detalja opisao jezivu scenu:

-Željko i ja smo ušli u razgovor da probamo da smirimo situaciju, kad će oni nama ‘Je l’ ćete i vi da dobijete po tamburi?’. Izvadio je i pištolj. Sećam se jednog hodnika i da smo se Željko i ja sakrili u ormar. On to neće da prizna, a samo me je držao za ruku i govorio mi ‘Samo da izađemo živi i zdravi’. Kažem mu da izlazimo sigurno.

Na svu sreću, sve se dobro završilo, iako kako priznaje, taj stres nikada neće zaboraviti.

-Na kraju hodnika je bio neki prozorčić i ja ga izbacim napolje kroz prozor da iskoči i onda on mene vadi, a Vera i Era su ostali tamo. Na sreću naišla je policija i razrešila sve. Prekinula se zabava, ali nema veze-rekao je Ivan za Grand.

