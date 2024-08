"ZARAĐIVALA SAM 10.000 € ZA VEČE, A ONDA SAM IZGUBILA STAN" Nela Bijanić o najvećoj zaradi i fijasku: Zahvalna sam Bogu...

Nela Bijanić je o svom privatnom životu, velikoj karijeri, zaradi, privatnim biznisima i mnogim drugim temama.

S obzirom da je devedesetih važila za veliko ime na estradi, Nela ne krije da je tada mnogo zarađivala ali i radila.

„Mnogo sam radila, svi vas zovu, prepuni nastupi. Najskuplji nastup je bio kod Slobe u Ljubljani, u to vreme 10 hiljada maraka, kao sada 10 hiljada evra, dva bloka sam otpevala, na primer dva sata pevanja. Svi se slikaju sa vama, pomeraju datume venčanja da bih ja pevala. Imala sam tri turneje u Australiji, da odeš tamo treba ti 15 do 20 hiljada evra, ja sam za mesec dana radila 8 dana. Zahvalna samo Bogu što mi je to dao ovaj talenat.“

Nela Bijanić nam je ispričala i kako je, zato što je verovala ljudima, ostala bez ogromne svote novca, od koje je mogla da kupi stan.

Inače, njen sin Oliver Mijanović je takođe pevač koji je svoju profesionalnu karijeru započeo u muzičkom programu „Zvezde Granda“, a potom snimio nekoliko singlova. Njih dvoje su zajedno presnimili pesmu „Toliko mi nedostaješ“ koju u originalu Nela peva sa Đanijem.

