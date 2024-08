HAOS U STANU ZORANA MARJANOVIĆA, INDI ODMAH SPAKOVALA KOFERE?! Pevačica očajna, obećao joj VAŽNU stvar, a onda začutao?!

Indi Aradinović i Zoran Marjanović raskinuli zbog brutalne svađe. Pevačica Marjanović su stavili tačku na vezu koja je trajala dva meseca. Iako su kratko bili zajedno, oni su odmah krenuli da žive zajedno, nisu se odvajali jedno od drugog. Indi je navodno očekivala i verenički prsten, ali na kraju su se toliko posvađali, da su definitivno završili sa vezom.

Pevačica se odselila i vratila u svoj stan, a sa Zoranom je odlučila da ostane u korektnim odnosima zbog poslovne saradnje, jer su počeli da rade na albumu, koji se polako privodi kraju. Kako saznaje Star, glavni razlog raskida bile su burne i česte svađe, a Zoran je sve češće pokazivao ljubomoru, što je Indi veoma smetalo.

- Oni su funkcionisali super i ta veza im nije trebala, jer su bili odlični kao poslovni partneri. Mislim da su se malo zaneli i pogubili. Počeli su da se svađaju, baš svakodnevno su imali neke čarke. Zoran je bio malo ljubomoran i smetalo mu je što Indi stalno dobija neke poruke na Instagramu, tako da je i oko toga bilo rasprava. On joj je nedavno rekao da će kupiti verenički prsten i ona je to očekivala, ali je onda on počeo da se pravi lud i Indi je shvatila da se vrlo verovatno uplašio i predomislio. Selu su jedan dan nakon svađe i dogovorili da se raziđu - priča za Star izvor blizak Indi.

- Vidi, ja sam neko ko je vrlo spreman na sve u životu, ja sam spremna rođena, ja se ničega i nikoga ne bojim, osim boga i za mene je to nešto lepo, ljubav je lepa stvar. Sad, meni naravno ne mogu da pripadnu neke normalne situacije, nego tako malo složenije, kao što je i ova. I onda sam prihvatila da bog ima stvarno plan za mene, ovo je za mene neka predsudbinska igra. Ne igra, nego znakovi pored puta da stvarno bog nije zaboravio na mene, da ima ozbiljan plan - rekla je Indi nedavno za Telegraf.

