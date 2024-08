"MNOGO SAM IMPULSIVAN BIO, NE PIJEM VIŠE NI KAP ALKOHOLA" Toma prvi put o problemima sa Nadeždom i prevari, ovo je bilo KLJUČNO

Toma Panić godinama je u javnom svetu, a detaljima o svom planetarnom uspehu u svetu mode, ljubavi prema košarci i odnosu sa suprugom Nadeždom Biljić nikada nije pričao.

Za Kurir je iskreno govorio o svemu što mu je obeležilo život, ali i rijaliti formatu o kome nikada nije želeo da govori. Panić je priznao i kako je od turbulentnog odnosa sa Nadeždom, prepucavanju po medijima i prevari, uplovio u mirnu luku i šta je ono što je prevagnulo da ljubav pobedi.

- Kada sam video kako svet mode počinje da funkcioniše, nisam želeo da budem deo toga. Svi su modeli iz turskog butika sa 170 santimetara visine. Svi znamo koje su proporcije modela, a koje fotomodela. Sve je postalo skrnavljanje... Video sam da su rijaliti formati budućnost šoubiznisa. Preko prijatelja sam upoznao Željka Mitrovića i tako sam ušao u Zadrugu. Ušao sam potpuno nespreman, naivan, znao sam samo da će tu ući i pevači, glumci... Ali nisam znao da će biti takav odjek, iako sam verovao u budućnost istog. Nisam bio svestan okoline, pojelo me je, niko tu nije kriv. Mnogima nije odgovaralo da se predstavim u lepom svetlu, pritom ne mislim na čelnike, šta njih briga da se bave Tomom Panićem, već neki drugi. Učesnici su često podmetali situacije kada su mislili da kamera ne snima, izazivali, fizički provocirali... Zadruga 1, odlično sve, takav sam bio i u svetu, sve kasnije je druga priča. Imao sam pogrešne ljude oko sebe, lažne prijatelje, Nikada nisam mario šta ko misli i komentariše... Nikada na ulici nisam doživeo neprijatno iskustvo...

- Mnogo sam impulsivan bio, a unutra ne možeš ništa, nemoćan si. Nedovoljno sna, nedovoljno hrane jer se nismo dogovarali oko toga uopšte... Učesnici su mi smeštali i to je kasnije samo eskaliralo, to nema veze sa alkoholom. Eksplodiraš, nervirale su me nepravde. Ja da sam imao ozbiljan problem sa tim, ne bih mogao da prestanem da pijem u roku od odmah. Meni je Zadruga donela porodicu i to je moja svetla tačka rijalitija i svega toga. Početak nam je bio jako turbulentan, imali smo mnogo problema a bili smo nezreli - iskreno je govorio Panić i otkrio kako je sa Nadeždom prevazišao sve loše situacije:

- Sve probleme smo potisnuli i eskaliralo je u rijalitiju i napravili smo najveće greške. Odnos sa drugom devojkom nisam smatrao za prevaru uopšte, jer su kružile priče da je ona mene već ostavila i da želi da živi bez mene. Sve je to dovelo do nesporazuma i nekog mladalačkog inata. Mi smo čak i super bili kakve smo probleme imali, kasnije korona, sve se skupilo. Nakon svega, kada sam došao kući, imao sam neki udes, čudo je da sam uopšte ostao živ. Uzeo sam sina u ruke i tu je bio ključan momenat. Tada sam prestao da konzumiram alkohol ne zbog toga što imam problem, već to jako loše utiče na mene i moj organizam. Nadežda takođe. Pričali smo i shvatili, ili ćemo biti slepci, ili ćemo stati na loptu i rešiti sve. I dan danas se držimo toga, tako funkcionišemo i sada. Nadežda i ja smo najviše problema imali zbog tog alkohola, nismo bili alkoholičari, ali nešto se desi, ne znam šta. Kada smo rekli "NE", gotovo. Na krštenju sina pili smo vodu samo. Stali smo i rešili da radimo na sebi i ovo danas je rezultat...

