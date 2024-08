"PRODAO SAM 2 AUTOMOBILA DA BI NADEŽDA SNIMILA PESMU" Optužuju ga da joj krade novac, Toma otkrio istinu: Nismo imali ni za pelene

Toma Panić već tri godine je menadžer supruzi Nadeždi Biljić i zajedno sa njom radi na njenoj pevačkoj karijeri.

Više puta se u medijima spekulisalo da joj uzima novac i da taj posao obavlja samo kako bi je koristio zbog popularnosti i para, a Panić je rešio da prvi put za Kurir odgovori svim zlim jezicima i otkrije istinu o finansijama ali i brutalnoj borbi na estradi.

- Ne tangiraju me komentari uopšte. Prenose mi ljudi sve i svašta. Ne znam otkud ljudima da ja nemam nešto i ko me je predstavio tako. Neki učesnici u rijalitiju, koliko znam, nemaju ni svoj auto... Ja sam neko ko je od starta imao i svoj auto i svoj dom, kuća u Svilajncu je na moje ime. Ne znam odakle ljudima da ja nemam?! Ja nisam ni buržuj, ni milioner, ćao! Ja se nikada tako nisam ni predstavljao... Ali odatle je potekla priča da ja njoj uzimam, jer navodno nemam... - govorio je Toma i dodao:

- Kada smo počeli Nadežda i ja, nisam želeo da radimo zajedno upravo zbog toga. Mnogo pevačica radi sa mužem, ali to se ne spominje. Kome ja da se dokazujem?! Osam meseci nisam mogao da dokažem da sam maneken... Hajde Boga ti... Uvek taj Toma nešto... Ne znam da li je to neka karma, ne znam. Kada nešto prljavo ubaciš u vodu, ona postane mutna. Kada si ti u mulju, daviš se i nikako da isplivaš. Moguće da je to moja trenutna situacija, to je život. Nekima sam iritantan i nemam problem sa tim. Znam ko sam i kako sam počeo. Niko ne zna istinu, a to je da sam sa ocem sa deset godina radio parket. Radio sam od ujutru sa njim, ali ja nemam potrebu sad to da kitim, da se dokazujem, da pričam koliko para imam, koji auto vozim. Mnogi ljudi ne znaju, ko me je to pa pitao, gde sam to mogao da kažem?! Bolje da sam iritantan nego da me žale... Kao mali, ustanem u sedam, idem sa ocem da radim, kad završim odem pod tuš, pa odem na bazen i pijem pićence, a oni nemaju za kiflu - govorio je Toma.

- Svi kažu da smo Nadežda i ja izabrali teži put, a ja bih rekao da je to pravi. Kod drugih ljudi cilj opravdava sredstvo, a kod nas dvoje ne. Nudio sam je na početku drugim menadžerima, svi su odbili. Naišao sam na to ili da nemaju vremena ili da nisu zainteresovani. Nisam mogao da takav talenat i harizma propadnu, jer ja sam to već prošao kroz košarku. Tada smo se dogovorili da mi radimo kao tim i idemo dalje. Odbili su nas kada nismo imali za pelene. Bilo je momenata kada sam prodavo svoja dva automobila da bi ona snimila pesmu. Bilo je svega, o kakvoj krađi para se tu priča. Nadežda nije bila zvezda, nije zarađivala velike pare, nije bilo lako na samom početku. Bila je radna pevačica, nije nastupala pod imenom i prezimenom, lako je uzeti gotov proizvod.

