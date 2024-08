ĐOKOVIĆ JE IMAO SPECIJALAN ZAHTEV ZA NJEGA! Poznati muzičar otkrio detalje sa proslave, sačekalo ga IZNENAĐENJE: Tražio mi je...

Harmonikaš Mirko Kodić slavio je uspeh srpskih olimpijaca na balkonu ispred Starog dvora u Beogradu, 12. avgusta, rame uz rame sa našim sportistima.

Tom prilikom upoznao je najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, što je ostavilo poseban utisak na njega.

Na društvenim mrežama Mirko je podelio uspomenu sa Noletom i izazvao oduševljenje naroda.

Kodić je potom za medije otkrio da je Novak Đoković njemu prišao i izrazio veliko poštovanje.

- On je predivan dečko, jako komunikativan. Rekao mi je: "Legendo, drago mi je što mogu da te upoznam". Rekao sam da je meni još draže što mogu njega da upoznam. Razmenili smo po neku reč i brojeve telefona. Pitao me je da li može da me pozove kad ima neku privatnu proslavu. Rekao sam mu - uvek za takvog velikana!

Kodić je otkrio da ga je na prijemu sačekalo iznenađenje. Srpski olimpijci su ga dočekali aplauzom i lepim rečima.

- Pozdravio sam se i sa Ivanom Španović, ona je pametna, fina i lepa devojka. Družio sam sam se i sa Zoranom Arunović i Damirom Mikecom, a najviše vremena sam provodio sa Noletom i Bogdanovićem. Bogi je takav dečko! On je božiji dar. U stvari, kad sam ušao u salu s namerom da upoznam ja njih, oni su me dočekali aplauzom. Vikali su: "Legendo naša". Baš sam se iznenadio koliko su želili da se fotografišu sa mnom, normalno i ja sa njima. Oni su za mene ponos Srbije! To je bilo nešto uzajamno, susret ponosa Srbije, s obzirom da sam ove godine dobio Orden Republike Srbije, zlatnu medalju.

Mirko ističe da mu je čast što je u tako važnom trenutku bio uz sportiste.

- Nikada nisam svirao harmoniku samo zbog para. Imam mnogo međunarodnih priznanja, ali i priznanja iz Srbije. Na raznim festivalima u inostranstvu predstavljam svoju zemlju, tako da smo se sreli na jednom divnom mestu. Kako pišu ljudi, ono što je Đoković u svetu tenisa, ja sam u svetu muzike, a meni to godi da čujem u ovim godinama - izjavio je Mirko Kodić.

