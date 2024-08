ŠOK NA ESTRADI! Edita otpratila našu pevačicu zbog Karleuše! Ona se oglasila: "JK je najveća zvezda, a što tiče TE OSOBE..."

Mlada pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, progovorila je o svom odnosu sa regionalnom muzičkom zvezdom Jelenom Karleušom.

Edita Aradinović u nekoliko je navrata žestoko napadala Jelenu Karleušu, a kolika je njena netrpeljivost prema muzičkoj zvezdi govori to što je zbog njenog dobrog odnosa sa "malom od skandala" otpratila mladu pevačicu Mahrinu.

- Jelenu ne može svako da razume, i ona će uvek prva da dobije moju podršku, a što se tiče osobe koja me otpratila, ja to ne doživljvam lično, jer smatram da osoba koja mene otprati bez ikakvog razloga ima problem lične prirode, sama sa sobom, a ne sa mnom. Ona se uvek meni javi, lepo pozdravi, ali se ispostavilo na kraju da nije tako. Reći ću joj zdravo, ja sam lepo vaspitana, kuluturna - priča Mahrina, pa dodaje da je počastvovana što je uspostavila praćenje sa regionalnom zvezdom.

- Velika mi je čast, ona je mene zapratila jer je verovatno prepoznala tu podršku koju ja stvarno njoj pružam oduvek, jer tako i osećam. Kad nekoga zavolim to je to. Ona je najveća zvezda na našim prostorima, to je neminovno, ona je jedina dovela svet kod nas i zauvek ću da budem njena podrška - kaže ponosno muzičarka.

Mahrina je prokomentarisala i to što njene mlađe kolege, Vojaž i ostali, nisu u baš najboljim odnosima sa Jelenom, jer, kako kaže, "ljudi ne vole da čuju istinu, a ona upravo samo istinu govori".

- Jelenu uglavno ne razumeju ljudi, ona priča istinu, a istina je ono što ljudi ne žele da čuju i zato je neki i ne vole, ali to ne umanjuje činjenicu da ona uvek priča istinu. I, da, htela sam da kažem da ona nikada nema lošu nameru, svi znamo koliko je ona dobar čovek.

