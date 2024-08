"PLEO JE MREŽU OKO MENE 3 GODINE" Jovana Jeremić o PEKARU milioneru i ko je prvi krenuo s muvanjem: Spolja ladan, u njemu VULKAN

Jovana Jeremić već duži vremenski period uživa u ljubavi sa preduzetnikom Draganom Stankovićem, za kojeg tvrdi da je ljubav njenog života.

Jovana Jeremić i javno Draganu iskazuje ljubav, a tako je bilo i ovoga puta, kada je podelila zajedničku fotografiju na Instagramu uz rekapitulaciju njihovog odnosa.

- Neke susrete duše ugovore pre nego što se sretnu. Pre 3 godine, 2021. moj lav je već počeo da plete mrežu oko lavice. Kad nismo ni slutili da ćemo biti zajedno. Ja njega nisam poznavala. Prišao mi je čovek na rođenju 6. deteta mog prijatelja da me pozdravi i slika se sa mnom. Posle 2 godine, Bog nas je spojio na samo njemu znan način. Prvo kroz bozićnu emisiju, dukat i Draganovu želju za 2023. da sretnem večnu ljubav. Onda smo se posle 6 meseci sreli na rođendanu mog prijatelja, gde sam ja njega primetila jer je bio prezgodan, a sam. Gledao je samo u čašu sa vinom i potpuno nije bio prisutan u sali. Ja sam uvek volela povučene muškarce. Mirne, a moćne u svojoj mirnoći. Da ih ništa ne interesuje na prvi pogled, ali u stvari unutra se krije vulkan, a spolja je led.

- Bio je odsutan i nije želeo ni sam kim da razgovara. U svojim mislima. Tada sam pomislila u sebi da ja moram da dođem do ovog muškarca. Otišla sam posle rođendana kod kod prijatelja i tražila da zove "zgodnog baju koji nije j....živu silu oko njega" da ga pitamo kad je rođen... Kad je rekao Lav, sve ostalo je istorija. Ja sam ga zvala na večeru. Rekao je da ne može to veče jer igra tenis, već da može u četvrtak. Tako je i bilo. Ostalo je istorija... - opisala je odnos Jovana.

Jovana s dečkom ima odnose tri puta dnevno

Voditeljka je otkrila da ona i Dragan imaju odnose tri puta na dan, te tako održava liniju.

- Jeste, kako nije zaslužan, redovan s*** za doručak, ručak i večeru. Dobar je Dragan, odličan, mogu da ti kažem. Može to Dragan da isprati sve, trudi se. Nemoj da sumnjaš, previše je dominantan, on prati čak i ovaj razgovor iako nije s nama, on je Veliki Brat u svakom smislu. Super je s***, to se podrazumeva, ali i zdrava, ishrana i redovan trening su bitni. Treniram svaki dan, vodim računa, ali, pored s**** i vođenja ljubavi, ja vodim ljubav jer Dragana volim. Gde je Dragan mene najviše podržao? Da smršam. On mi je dao vetar u leđa da smršam još tri-četiri kilograma, da bih bila, kako je on rekao, praćka i sajla - izjavila je Jovana za Republiku.