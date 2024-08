"PRETILI ERI DA ĆE GA PREBITI ZBOG MINI-VALA" Momci u belom mahali pištoljima, oni ŠMUGNULI u ormar, od STRAHA...

Željko Šašić i ja smo se krili u ormaru od kriminalaca, otkriva Ivan Gavrilović. Denser se prisetio neprijatnosti koju je devesetih godina doživeo u Nemačkoj na nastupu sa Željkom Šašićem, Verom Matović i Erom Ojdanićem. Ivan je objasnio zbog čega su se skupili s opasnim momcima.

- Na našem nastupu su došli neki Beograđani koji su bili pod dejstvom supstanica i skočili su na Eru zbog frizure. Pretili su da će da ga prebiju jer ima mini-val! Željko je pokušao da smiri situaciju, a onda su i nama počeli da prete: "Hoćete i vi da dobijete po tamburi"! Posle su izvadili pištolj i počeli da nam prete oružjem - ispričao je za Grand i dodao da su Šašić i on pobegli u hodnik.

- Sećam se da smo Željko i ja sakrli u u ormaru u hodniku. On to neće da prizna, ali Željko me je držao za ruku i govorio mi: "Samo da izađemo živi i zdravi". Na kraju hodnika je bio prozorčić i ja sam ga izbacio napolje da iskoči, a onda je on izbavio mene. Vera i Era su ostali tamo, ali je, na sreću, naišla policija i razrešila celi slučaj.

